V Číně se objevují falešná CPU Intel: nyní bez čipů a cílem nejsou jen zákazníci

Obvykle je cílem výrobců falešných procesorů, respektive nyní i jejich atrap, koncový zákazník. Ten při koupi netuší, že pod heatspreaderem procesoru se nenachází vůbec nic a zjistí to spíše až v momentu, kdy se snaží počítač s novým "procesorem" zapnout. Tedy pokud ten vůbec sedí v patici, nebo pokud si nešťastný majitel ještě dříve nevšimne něčeho podezřelého, což může být především potisk heatspreaderu.

originální CPU Intel s poznávacími prvky

Jak se ale ukazuje, to nemusí být vůbec snadné, však kdo by si na první pohled všiml, že na substrátové destičce chybí 2D kód a část sériového čísla? Potisk samotného heatspreaderu přitom vypadá vcelku dobře, ostatně ten může být i originální, jen umístěný na falešný procesor.

Až po odloupnutí heatspreaderu, jehož způsob přilepení ostatně mluví za vše, se ukáže, že je pod ním jen prázdné místo.

I při pohledu zespoda bychom si ale mohli všimnout, že je něco v nepořádku. Máme tu sice řadu SMD součástek, jejichž rozmístění asi nikdo při koupi zkoumat nebude, tedy zda to odpovídá konkrétní generaci. Pokud ale fotografie nebyla nějak barevně upravena, pak by kontaktní plochy paticových pinů měly být žluté, neboť jsou obvykle pozlacené. Pokud si ale následující snímek otevřeme v grafickém editoru, lze zjistit, že tu není ani zbytek žluté složky, takže to vypadá, že daný "procesor" má nejspíše čistě stříbrné kontakty.

K dispozici jsou také přelepovací označení heatspreaderů, na která sice novopečený majitel nejspíše hned přijde, ale pokud už si procesor koupil, jejich účel byl splněn.

Podobné podvody jsou ale zvláště v Asii už řadu let známé, i když prodej atrap je vcelku nový. Vedle toho je tu ale i další novinka. Intel China totiž hlásí, že některé obchody a překupníci se snaží takové procesory vracet v rámci záručního řízení a v takovém případě jde pochopitelně o ty zdařilejší padělky. Intel se tak chce bránit zákonnou cestou a uvádí, že počet padělků je vysoký, k čemuž přispívá i nedostatek procesorů Intel 8. a 9. generace, kvůli němuž rostou ceny, a prodej falešného zboží je tak o to lákavější.

