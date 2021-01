V Číně se staví nový stadion, bude pro eSporty

Čínu dnes můžeme považovat za zemi, kde mají eSporty své největší zázemí. Lze to poznat nejen dle toho, že názoru tamního politbyra podlehla už nejedna západní společnost, která má v Číně své zájmy, ale jde i o prostá fakta, dle nichž je čínský trh s eSporty světově největší . To především díky tomu, že ty se mezi čínskými hráči těší velké oblibě. Dle odhadů má jich rádo eSporty kolem 70 procent, a tak není ani divu, že v Šanghaji probíhají akce jako League of Legends World Championship a jiné.