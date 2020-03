V databázi Geekbench se nejspíš objevila Nvidia Ampere se 7552 CUDA jádry

Všichni netrpělivě čekáme na novou generaci grafických čipů Nvidia Ampere. Prozatím toho stále moc nevíme a karty jsou nadále opředeny mnoha tajemstvími. Něco by mohly rozkrýt uniklé benchmarky v databázi Geekbench, kde se objevily dva zvláštní čipy společnosti Nvidia. Jeden z nich měl 108 CU, druhý pak dokonce 118 CU, což by za předpokladu, že na jedno CU připadne nadále 64 CUDA jader (a nikoli 128, jak se také předpokládalo), znamenalo 6912, resp. 7552 CUDA jader. Přitom se dále předpokládá, že by nejlepší verze Ampere měla mít až 128 CU, a tedy 8192 CUDA jader.



Zvláštní jsou nicméně některé další údaje. Verze se 108 CU běží s frekvencí jen 1,01 GHz a je vybavena 46,8 GB paměti, přičemž dosáhla výkonu 141654 v OpenCL Score. Druhá varianta se 118 CU běží s vyšším taktem 1,11 GHz, ale má menší množství paměti 23,8 GB. V jejím případě bylo dosaženo vyššího výkonu 184096 bodů. Pro srovnání, Tesla V100 s 5120 jádry dosahuje zhruba 140-155 tisíc bodů dle verze, Titan RTX se 4608 jádry pak 131 tisíc, Quadro RTX 8000 se stejným počtem jader má 130 tisíc a pokud jde o GeForce, tak např. RTX 2080 Ti se 4352 CUDA jádry dosahuje na 129 tisíc bodů ve stejném benchmarku.

Mají tedy opravdu velmi vysoký výkon, a to se dá navíc očekávat, že finální verze karet budou mít určitě vyšší takty než 1,0 až 1,1 GHz a spíše se budou motat někde kolem 1,5 GHz, což by výkon zvýšilo skoro o polovinu.



Ceny souvisejících / podobných produktů: