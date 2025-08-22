Aktuality  |  Články  |  Recenze
Aktuality
>
Monitory
>
Obecně

V Koreji vyvinuli OLED kontaktní čočky pro lékařské vyšetření oka

Dnes, Milan Šurkala, aktualita
V Koreji vyvinuli OLED kontaktní čočky pro lékařské vyšetření oka
OLED nemusí být jen technologií pro displeje televizí, telefonů a podobně. Dá se použít i jako lékařské účely jako součást diagnostické kontaktní čočky.
V institutu KAIST v Jižní Koreji vyvinuli zajímavou technologii vyšetřování lidského oka. Medicína sice není něco, čemu bychom se na stránkách Světa hardware běžně věnovali, zde je ale zajímavé spojení s technologií, které se tu věnujeme. Jde o OLED. Tým korejských vědců totiž vyvinul speciální formu kontaktních čoček, které v sobě mají zabudovaný ultratenký OLED displej. Ten má tloušťku jen 12,5 µm, což je asi 6-8krát užší než lidský vlas, průměr je pak 3 mm, celá kontaktní čočka má 15,2 mm v průměru a tloušťku 180 µm. Využívá se pro elektroretinografii (ERG), což je měření reakce sítnice na světelný podnět. Toto vyšetření může sloužit k diagnóze retinopatie, posouzení funkce sítnice před a po některých zákrocích a podobně.
 
OLED kontaktní čočka
 
Stávající metody vyžadují, aby měl pacient stále otevřené oko a nehýbal s ním. Kontaktní čočka toto zjednodušuje. Výhodou OLED oproti LED je to, že jde o plošný zdroj světla, takže může dosahovat vyšší světelné intenzity než bodové LED, které kvůli vyšší koncentraci světla z jednoho bodu způsobují větší zahřívání (to tedy limituje max. jas). OLED dokáže i při 126 nitech dosáhnout dostatečně kvalitního měření pro ERG vyšetření, přitom při testech na zvířatech (konkrétně králíkovi) teplota rohovky nepřekročila 27 °C. Výkon byl spolehlivý i v podmínkách s vysokou vlhkostí. Pro napájení a komunikaci byla využita bezdrátová technologie se 433MHz frekvencí.
 

