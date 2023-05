V Německu otevírají první solární cyklostezku, ročně má vyrobit 287 MWh energie

I když je jaderná energie asi nejlepším způsobem výroby elektrické energie, zejména pokud jde o stabilitu výroby, ale i plochy na instalovaný kW, v Německu jsou hodně proti ní. V jejich případě razí spíše cestu větru a solárů. Jedním z takových projektů je i solární cyklostezka ve Freiburgu. Ta je blízko zdejšího fotbalového stadionu a zasadila se o ni také společnost Badenova a Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems (Fraunhofer ISE). Právě tento institut bude využívat elektřinu vyrobenou pomocí těchto panelů. Mělo by jít o první cyklostezku tohoto druhu nejen v Německu, ale i v Evropě.



Krytá část cyklostezky má délku 300 metrů, instalovaný výkon 287 kW a využívá 900 polopropustných solárních panelů Solarwatt. Počítá se s tím, že by roční produkce měla dosáhnout asi 280 MWh (v přepočtu na elektromobily by to stačilo necelé stovce aut). Použité panely byly speciálně optimalizovány a testovány pro tento typ užití. Panely budou sice sloužit také jako ochrana před deštěm, kvůli oné délce to ale nebude mít dlouhého trvání a cyklista stejně dříve nebo později zmokne, nepřečká-li déšť pod panely.