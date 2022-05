V NREL vyvinuli rekordní solární článek s 39,5% účinností pod normálním světlem

Vědci v(National Renewable Energy Laboratory) překonali další rekord. I když měly nejúčinnější články z roku 2019 až 47,1% účinnost (a opět za nimi stála NREL), to se týkalo koncentrovaného světla. Pokud jde o to normální odpovídající slunečnímu svitu AM1.5, tam jsou rekordní čísla nižší. A právě tento rekord překonaly nové články s jednodušší konstrukcí využívající architekturu IMM (Inverted Metamorphic Multijunction). Jsou zde tři přechody (to není nic neobvyklého), ale každý je z jiného materiálu. Každý z nich tak má jinou citlivost na odlišnou část světelného spektra, což zvyšuje účinnost. To také vysvětluje, proč tyto články překonávají známý Shockleyův–Queisserův limit. Ten totiž hovoří o maximální cca 34% efektivitě v rámci jednoho přechodu solárního článku a nikoli o tom, jaká je teoretická max. účinnost jakýchkoli solárních článků. Zde jsou přechody tři a v historii jsme měli např. i šestipřechodové.