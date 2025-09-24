Aktuality  |  Články  |  Recenze
V Ostravě je první český kvantový počítač, VLQ má 24 qubitů

Dnes, Milan Šurkala, aktualita
V Ostravě je první český kvantový počítač, VLQ má 24 qubitů
Na půdě ostravského IT4Innovations u VŠB - Technické univerzity Ostrava byl instalován první český kvantový počítač a jeden z prvních v Evropě. Disponuje 24 qubity a netradiční architekturou.
Česká republika je jednou z prvních evropských zemích, které mají kvantový počítač. Jmenuje se VLQ a najdeme ho na půdě ostravského IT4Innovations u VŠB - Technické univerzity Ostrava. Jeho pořízení a provozování bude mít na starosti celoevropské konsorcium LUMI-Q, které je tvořeno 13 partnery z 8 různých zemí (ČR, Belgie, Dánsko, Finsko, Nizozemí, Norsko, Polsko a Švédsko). Úlohou počítače bude zkoumání nových algoritmů v oblasti kvantového strojového učení, sloužit má ale také např. pro navrhování nových materiálů, optimalizaci dopravy, vývoj nových léků nebo vakcín, své využití má najít i pro finanční sektor, bezpečnost, obranu a stále významnější otázku odhadování výkonů obnovitelných zdrojů energie.
 
Kvantový počítač VLQ
 
Využívat ho budou akademické instituce, průmyslové podniky, bude ale dostupný i pro veřejný sektor. Jeho výpočetní kapacity bude spravovat sdružení EuroHPC JU a bude integrován do evropské infrastruktury pro HPC. V rámci Ostravy je spojen se superpočítačem Karolina.
 
Samotný VLQ má 24 fyzických qubitů, které jsou ale netradičně spojeny v hvězdicovité topologii, což zvyšuje efektivitu kvantových výpočtů a minimalizuje počet swapových operací. Qubity jsou udržovány při extrémně nízké teplotě 0,01 K (tzn. -273,14 °C), což zajišťuje speciální kryostat o hmotnosti 300 kg. Kvantový čip má sám o sobě spotřebu v řádech kilowattů. Náklady na pořízení počítače činily okolo 5 milionů EUR (cca 125 mil. Kč).
 

