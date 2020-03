V Tokiu vyvinuli nehořlavý elektrolyt pro Li-Ion baterie s vyšším napětím

Nové typy akumulátorů tu máme skoro každý týden a nyní se podíváme do Japonska. Vědci z University of Tokyo, jejichž tým vede profesor Atsuo Yamada, přišel s myšlenkou nového elektrolytu. Vědecká zpráva týmu sice zní poněkud vychloubačně (považují se za první, kdo hledal nový elektrolyt z pohledu fyziky i chemie), přesto prezentuje technologii, která by mohla přinést další zlepšení vlastností lithiových článků. Nejde o solid-state akumulátor, takže má nadále tekutý elektrolyt, nicméně i tak slibuje mnohem vyšší bezpečnost.



Vědci totiž vyměnili tradiční elektrolyt za novou nehořlavou směs TFEP, která pomocí fluoru zvyšuje oxidační stabilitu, fosfor se v rámci této sloučeniny stará o snížení hořlavosti. Další výhodou má být to, že zatímco standardní elektrolyt v Li-Ion článku má problém s napětím 4,3 V, kdy může dojít k požáru, TFEP má být schopen pracovat i s napětím do 4,9 V. Díky tomu může mít stejný článek větší napětí, a pokud by byla zachována stejná kapacita (v mAh), takový akumulátor by mohl pojmout více elektrické energie (Wh).

Ceny souvisejících / podobných produktů: