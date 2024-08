Vadí LFP bateriím nabíjení na 100 %? Dle výzkumu by v něm neměly setrvávat dlouho

LFP. Ty mají sice nevýhodu v nižší energetické hustotě a slabších výkonech v chladu (ještě horší než u jiných směsí baterií Li-Ion), nicméně jsou o něco levnější, díky absenci kontroverzních prvků také o něco ekologičtější, mají rovněž výrazně vyšší životnost. Jednou z dalších výhod je to, že jim [údajně] nevadí nabíjení na 100 %, čímž částečně obchází nevýhodu nižší energetické hustoty. Na 100 % nabitý akumulátor LFP bude mít schováno podobné množství energie jako NMC nabitý na 80 %. Ostatně vidíme to třeba na elektrickém tahači

Stále větší množství elektromobilů je poslední dobou vybaveno akumulátory typu. Ty mají sice nevýhodu v nižší energetické hustotě a slabších výkonech v chladu (ještě horší než u jiných směsí baterií Li-Ion), nicméně jsou o něco levnější, díky absenci kontroverzních prvků také o něco ekologičtější, mají rovněž výrazně vyšší životnost. Jednou z dalších výhod je to, že jim [údajně] nevadí, čímž částečně obchází nevýhodu nižší energetické hustoty. Na 100 % nabitý akumulátor LFP bude mít schováno podobné množství energie jako NMC nabitý na 80 %. Ostatně vidíme to třeba na elektrickém tahači Mercedes-Benz eActros 600 . Ten má akumulátor LFP, který se nabíjí max. na 95 % a váží zhruba 4,5 tuny. Srovnatelné tahače by se stejným dojezdem, ale NMC články, které jsou v těchto případech obvykle omezovány jen na 75 %, měly také akumulátory s hmotností zhruba okolo 4-5 tun. Tady je ale potřeba trochu opatrnosti. Není to zas tak jednoduché.

Např. Tesla u svých LFP variant doporučuje uživatelům jednou týdně nabít vůz na 100 %, Ford to doporučuje alespoň jednou měsíčně. Důvodem je velmi plochá křivka napětí LFP baterií, kvůli čemuž se hůře odhaduje stav nabití akumulátoru, a občasné nabití na 100 % pomáhá BMS přesněji odhadovat tento stav. Asi nikdo nechce, aby mu vůz hlásal velké nesmysly ohledně dojezdu. Jenže studie kanadských vědců ukazuje, že ani LFP akumulátory nejsou ze 100% nabití zrovna nadšené.

Vyzkoušeli několik článků, které nabíjeli v rozsahu 0-25 %, 0-60 %, 0-80 %, 0-100 % a 75-100 %. Oba extrémy (0-25 % a 75-100 %) se tak nabíjely jen ve 25% celkového rozsahu, oba ale u jiného konce. A životnost článků se ukázala být právě v tomto pořadí od nejlepšího k nejhoršímu. 0-25 % tedy dosahoval lepší životnosti než 0-60 %, 0-60 % byl lepší než 0-80 %, atd. Takže se také ukázalo, že je lepší nabíjet do 80 % než do 100 %, což jsme asi tak nějak všichni čekali. Co možná už tak očekávané nebylo, je fakt, že ty nejlepší výsledky byly u nejnižších hodnot. Asi bychom spíše čekali ideální rozsah řekněme 25-80 % (ten sice testován nebyl, nicméně je vidět, že jeho přidáním k rozsahu 0-25 % životnost klesla a nikoli stoupla).



No a pokud už se nabíjí do 100 %, je lepší to dělat v celém rozsahu než jen v tom horním. Výsledky napovídají, že zde patrně roli hraje průměrná hodnota nabití a LFP svědčí co nejnižší. Jinak řečeno, občasné nabití na 100 % jim sice neubližuje (to více vadí NMC), ale ani ony v něm nechtějí být dlouho a preferují být spíše blíže k vybití než plnému nabití. Je tedy lepší držet LFP články v nižších stavech nabití, a když je potřeba jet třeba nějakou delší trasu, ze 100% nabití, které se stejně velmi rychle další jízdou sníží, si ale moc těžkou hlavu nejspíš dělat nebudou.