Vápníko-kyslíkové akumulátory z Číny vydrží 700 cyklů, jsou ale velmi neefektivní

Lidstvo se snaží nacházet různé způsoby ukládání elektrické energie a každý z nich má své výhody a nevýhody. Patrně nikdy tak nebude existovat jeden typ baterií pro všechna možná využití a nasazení. Čína je ve vývoji nejrůznějších typů akumulátorů oproti ostatním docela vepředu a nyní její vědci prezentovali novéakumulátory (Ca-O2). Zde připomeňme, že to zdaleka není poprvé, co se přemýšlí nad vápníkem, vyvíjí se také vápníko-sírové . Nový typ dle vědců ze všech vápníkových typů přináší nejvyšší energetickou hustotu, nebylo ale řečeno kolik. Způsobeno to má být tím, že si kyslík bere z okolního vzduchu a není tedy přímou součástí nějakých materiálů v baterii.

Využili speciální tekutý elektrolyt, který dokáže spolupracovat s vápníkem i kyslíkem takovým způsobem, že současně nezpůsobuje reakce, které by významným způsobem snižovaly kapacitu akumulátoru a jeho rychlé stárnutí. Výsledkem je, že akumulátor stabilně pracuje v teplotách od 0 do +180 °C, a to i tehdy, když je ohýbán. Akumulátor totiž může mít formu vláken, ze kterých se mohou vyrábět ohebné "látky", jakési "textilní" baterie. Mohly by tak sloužit pro wearables některých dalších generací budoucnosti. Akumulátor byl schopen při pokojové teplotě dosáhnout životnosti minimálně na 700 cyklů.

Autoři nicméně dodávají, že bychom něco podobného neměli čekat brzy na trhu. Hovoří totiž dokonce o několika desetiletích, než se jim (možná) podaří z toho udělat něco, co by mohlo být životaschopné. Nyní je zásadním problémem mizerná efektivita. To znamená, že se z akumulátoru dostane podstatně méně energie, než co se do něj vloží. V tomto jsou lithiové akumulátory jedny z nejlepších úložišť (75-95% RTE) a překonávají v podstatě všechny ostatní metody (např. vodík je mezi 20-45 %, tedy pro stejně velké množství získané energie zpět potřebuje 2-3krát tolik elektráren na vstupu).