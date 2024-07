Vědci z Aston Univerzity vytvořili nový rychlostní rekord, na optice dosáhli 402 Tb/s

Přes jediné optické vlákno se dá procpat opravdu velká spousta dat. Vědci z Aston University (konkrétně z Aston Institute of Photonic Research) v tom mají obrovské zkušenosti. V březnu letošního roku dokázali přes jeden kabel dostat 301 Tb/s, tedy přes 37,6 TB/s. Jen o čtvrt roku později svůj vlastní rekord překonali zhruba o třetinu a nová hodnota činí 402 Tb/s (v přepočtu 50,25 TB/s). Oproti předchozímu rekordu, kde využili 4 pásma, zde použili rovnou všech 6 dostupných (O, E, S, C, L a U), které se s optickými vlákny používají.



Aby to fungovalo, sami sestrojili zesilovače pro pásmo U, které využívá nejdelších vlnových délek. Zatímco pásmo O využívá 1260-1360 mm, poslední U míří až na 1625-1675 mm. Dr. Ian Philips z úspěšného týmu se nechal slyšet, že výsledky jejich výzkumu mohou v praxi pomoci zvyšovat kapacity jednotlivých vláken, což ve výsledku povede k rychlejším systémům, a to je důležité s tím, jak neustále rostou nároky na infrastrukturu. Na projektu se spolupodílely i další výzkumné instituty, např. Photonic of the National Institute of Information and Communications Technology (NICT) z Tokia, Nokia Bell Labs z USA, Amonics z Hong Kongu, University of Padova z Itálie a University of Stuttgart z Německa.