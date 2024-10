Vedení Intelu před 20 lety odmítlo nápad koupit Nvidii za 20 mld. USD

Vedení firmy, to není jen CEO. O rozhodování dalších kroků rozhoduje více lidí, jak se to ukázalo v roce 2005 u společnosti Intel. Její tehdejší CEO, Paul Otellini, si totiž nedokázal prosadit nápad, aby Intel odkoupil tehdy ještě stále docela mladou Nvidii. V té době už začínalo být patrné, že GPU nejsou jen záležitostí pro hráče, ale že díky svému způsobu fungování mají velký potenciál pro výpočty a nasazení v datových centrech. Otellini si toho byl vědom, ale další lidé ve vedení firmy nápad smetli ze stolu. V té době by Intelu na nákup stačilo “pouhých” 20 mld. USD.

Dnes je hodnota Nvidie zhruba 3,5 bln. USD, tedy 175krát tolik. Vedení firmy (představenstvo) v akvizici nevidělo smysl a bylo příliš soustředěné na procesory. Craig Barrett, jeden z dalších bývalých šéfů Intelu, navíc nedávno popsal tuto éru a Intel jako rostlinu, která do půdy vypouští toxiny, aby zabránila šíření jiných konkurenčních rostlin. Představenstvo si tehdy také bylo vědomo toho, že předchozí akvizice Intelu nepatřily zrovna mezi ty úspěšné a tato by v dané době byla největší akvizicí firmy. Risk byl veliký. Pochopitelně nelze automaticky předpokládat, že by se Nvidia pod křídly Intelu dostala tam, kde je dnes, a měla hodnotu ve stonásobcích. Pro zajímavost, Intel se svými kroky dostal na hodnotu 95 mld. USD, Nvidia je na oněch 3,5 bln USD, to je zhruba 37krát více.