Vedlejší efekt nástupu RTX 3000: možný nedostatek napájecích zdrojů

Čísla mluví jasně. Karty RTX 2080 mají TBP 215 W a RTX 2080 Ti pak 250 W, zatímco RTX 3080 vydá až 320 W ztrátového tepla a RTX 3090 dokonce 350 W. Čili výdej tepla a související spotřeba s novou generací v případě těchto karet roste o 100 W. Tolik patrné to nebude u RTX 3070, jejíž 220 W lze srovnat se 175 W karty RTX 2070 a lze předpokládat, že čím níž půjdeme, tím menší rozdíly to budou. Z hlediska procentuálního nárůstu by to ale mohlo být podobné.

Můžeme se také podívat na tabulku od firmy Asus s doporučenými výkony napájecích zdrojů, která víceméně odpovídá výše řečenému. Pro RTX 2080 s TBP 215 W tak máme doporučen 650W zdroj stejně jako pro novou RTX 3070 s TBP 220 W. Čili pokud se máme řídit tímto doporučením, pro RTX 3080 už budeme potřebovat přinejmenším 750W zdroj a ne 650W jako dříve.

Co se týče reálné spotřeby nové RTX 3080, pak dle recenzí to může být až kolem 335 W, přičemž procesor si dnes může vzít reálně třeba 200 W a i když jde zdaleka o dvě nejžravější komponenty herního PC, je třeba myslet i na spotřebu samotné desky, disků či SSD a samozřejmě i na to, že z hlediska účinnosti i životnosti není radno zatěžovat zdroj do krajnosti.

Server Tom's Hardware přitom už před měsícem psal o tom, že napájecích zdrojů začíná být na trhu nedostatek a ceny nejspíše porostou. Příčina dle zdrojů serveru tkví v logistice kvůli rostoucím cenám letecké přepravy nákladu, kvůli čemuž se zpožďují objednávky a vázne celá výroba.

Čili tu máme na jedné straně problémy s výrobou a z druhé strany přichází velice pravděpodobné zvýšení poptávky po výkonnějších zdrojích, jejichž cena se také u nás už několik měsíců spíše zvyšuje. Zatím jde spíše jen o několik stokorun, ovšem brzy může přijít i nedostatek, skladové zásoby zmizí a cena dále poroste.

Kdo tak ví, že bude letos upgradovat a stejně k tomu bude potřebovat výkonnější zdroj, s jeho koupí není radno otálet.

