Vega 8 v Ryzen 7 4700G je po přetaktování téměř na úrovni GTX 950

AMD Ryzen 7 4700G přijde s nejvýkonnějším integrovaným GPU, jaké AMD kdy pro svá APU připravilo a je třeba zdůraznit, že opravdu jen pro svá APU, neboť celkově by byla nejvýkonnější Vega M pro procesory Intel Kaby Lake-G. Nabídne nám sice jen 512 shaderů v 8 jednotkách CU, což je oproti předchozí generaci krok zpět, ale to více než dorovnají výrazně vyšší takty a vylepšená architektura.

Inženýrské vzorky tohoto APU se dostaly na veřejnost a konkrétně i k uživatelům fóra Chiphell , odkud se také dozvídáme o tom, jaký výkon lze očekávat. Šlo konkrétně o jeden čip s OPN kódem 100-1000000149 a takty 3 až 4 GHz, což neodpovídá finálním specifikacím, ale stejně jde o přetaktování a jeden z prvních pohledů na to, co zvládne integrované GPU. Co se týče CPU jader, tak ta v případě daného vzorku zvládla takt 4,3 GHz na 1,34 V, což by mělo být rozhodně lepší, než co zvládnou finální verze procesorů na výchozí nastavení.

Pro chlazení pak byl využit AIO vodní chladič se 240mm radiátorem a vedle něj také Noctua NH-D15 jako víceméně srovnatelné řešení. Pro co nejlepší přenos tepla byla aplikován namísto teplovodivé pasty tekutý kov. S taktem všech jader na 4,3 GHz při uvedeném napětí pak teplota dosáhla maximálně 76 °C, což je ještě akceptovatelné.

Benchmarky ale byly provedeny s taktem všech jader na 4,15 GHz (1,27 V), jaký lze snad očekávat i od finálních verzí APU Ryzen 7 4700G, ale to ještě uvidíme.

Máme tu tak 2079 bodů v Cinebench R15 a 4789 bodů v Cinebench R20, což odpovídá procesoru Ryzen 7 3700X. Dále tu máme testy v utilitě CPU-Z, SuperPI a další. Nezapomnělo se také na AIDA64, kde bylo dosaženo latence 62,8 ns při komunikaci s RAM, která je tak o cca 20 ns kratší než v případě Matisse, nicméně jde také o výkonné paměti DDR4-4200, čemuž odpovídá také vysoká propustnost. I ta ovšem není nic proti propustnosti pamětí na grafických kartách a odpovídá například modelu GeForce GT 545 z generace Fermi, který už ve své době nebyl žádný přeborník. Propustnost pamětí tak zůstává jedna z hlavních překážek pro navyšování výkonu integrovaných grafických jader, i když je otázka, zda by AMD vůbec mělo zájem tvořit APU, jež by svým výkonem dokázala zasáhnout do teritoria samostatných grafik. Tedy krom APU určených pro herní konzole, samozřejmě.

Vega 8 ve vzorku APU běžela na 1,7 GHz, zatímco takt finální verze je 2,1 GHz, takže overclocking byl také namístě, a to rovnou na 2,4 GHz s paměťmi na zmíněných 4200 MHz (efektivně). To přineslo cca 5100 bodů v 3DMark Firestrike a 2700 bodů ve 3DMark Firestrike Extreme, a to je slušný výkon pohybující se téměř na úrovni GeForce GTX 950, i když ta umí být i rychlejší, respektive má velké rozpětí výsledků. Nová APU by tak mohla stačit na řadu AAA her, i když už těžko v nejvyšší kvalitě. Pochopitelně to ale bude chtít co nejrychlejší paměti RAM a takové nejsou levné, ale to je nakonec zatím stejně vcelku jedno vzhledem k tomu, že jde o OEM čipy, a výbavu tak bude určovat výrobce počítače.

