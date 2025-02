Velcí výrobci pamětí chtějí letos ukončit výrobu pamětí DDR3 a DDR4

V průběhu letošního roku by se na poli paměťových čipů DRAM měla udát menší změna. Bude se týkat výběhových technologií DDR3 a DDR4. Ty postupně mizí z moderního hardwaru, přičemž nyní jejich místo zastoupily typy DDR5. Hlad po výkonných počítačích pro algoritmy umělé inteligence zvyšuje zájem právě o nové generace operačních pamětí, přičemž se na vlně zvýšeného zájmu veze také typ HBM (High-Bandwidth Memory).

To má za následek to, že tři velcí výrobci paměťových čipů chtějí letos skončit s výrobou čipů DDR3 a DDR4, na kterých mají nízké marže, a naopak se chtějí soustředit na ty, kde jsou marže vyšší, tedy DDR5 a HBM. Dělají tak něco podobného jako Nvidia, která rovněž upřednostňuje AI produkty s nejvyššími maržemi před běžnými spotřebními produkty (karty GeForce), kde jsou o něco nižší.

Výrobu by tak měl ukončit Samsung Electronics, SK hynix i Micron, což by podle analýz mělo od druhé poloviny roku 2025 způsobit nedostatek těchto paměťových čipů. Neznamená to ale to, že by DDR3 a DDR4 čipy už nikdo nevyráběl a že nedostatek bude trvalý. Předpokládá se, že díru na trhu postupně zaplní menší tchajwanští výrobci jako Nanya Technology nebo Winbond Electronic, který chce letos přejít z 20nm procesu pro 4Gb DDR3 a DDR4 paměti na 16nm výrobní proces a větší 8Gb kapacitu čipů.