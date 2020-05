Velká čínská raketa se vrátila na zem v nekontrolovaném sestupu

Konkrétně jde o hlavní stupeň rakety Dlouhý pochod 5B, který předvedl nekontrolovaný sestup zpět do zemské atmosféry a představoval v tomto ohledu největší či nejtěžší těleso od roku 1991, kdy se rovně nekontrolovaně zřítila sovětská stanice Saljut-7. Ta ovšem měla hmotnost 39 tun, zatímco hlavní stupeň čínské rakety měl zhruba poloviční hmotnost. I tak to byl v poslední době zdaleka největší lidmi vyrobený objekt, který sestoupil do atmosféry, aniž by kdokoliv mohl ovlivnit místo sestupu.