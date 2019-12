Velké firmy se spojují pro standardizaci technologií propojených domácností

Chytré zařízení by do našich domácností dodávala kdejaká společnost a zdaleka nejde pouze o asistenty typu Alexa, ale celou škálu produktů, jako jsou LED žárovky, termostaty a termo hlavice, zámky, elektrické zásuvky a vypínače, ovládání stínění oken, zkrátka vše, s čím denně manipulujeme a co lze nějakým způsobem ovládat. A to ještě nezmiňujeme všemožné spotřebiče.

S rozmanitostí těchto produktů jde ruku v ruce i rozmanitost jejich výrobců a kdejaký z nich má vlastní produktovou řadu s vlastním ekosystémem, což zákazníky nutí k tomu, aby byli věrní stále jednomu výrobci. A to ne proto, že by stále nabízel to nejlepší, ale jednoduše proto, že to jinak bez výměny dříve zakoupených zařízení nejde či nemusí jít, abychom nebyli tak rezolutní.

Firmy jako IKEA, Somfy, Schneider Electric, Signify (dříve Philips Lighting) Google, Apple, Amazon či Silicon Labs tak přichází s iniciativou zvanou Project Connected Home over IP. Ta má zahrnovat nový, bezplatný standard pro konektivitu domácích zařízení. Ten bude zahrnovat jako nedílnou součást i technologie pro zabezpečení a zajistí to, aby spolu mohla komunikovat různá zařízení různých firem. Jde především o iniciativu od Zigbee Alliance.

Connected Home over IP bude prostě stavět na obvyklém Internet Protocolu, čili na TCP a UDP v rámci transportní vrstvy a otevřen bude nejen pro zmíněné členy, ale i další společnosti. Standard je v této době ještě připravován a až bude připraven, počítá se s certifikačním programem, takže zákazník bude už při výběru zboží informován, které je pro něj vhodné.

Bohužel se ale nedozvídáme, kdy by měla být připravena první verze Project Connected Home over IP, natož pak kdy můžeme očekávat první produkty. Stejně tak není jasné, zda lze počítat s tím, že bude možné pro nový standard aktualizovat staré produkty. Ale to už pochopitelně závisí vyloženě na libovůli výrobců a ta se může podstatně lišit.

Ceny souvisejících / podobných produktů: