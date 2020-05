Velké Navi 21 odhaleny, chystat se má i refresh první generace Navi

AMD by tak dle nejnovějších informací mělo přinést na trh jednak zbrusu nové karty Navi 2X (RDNA2) s čipy Navi 21, čili očekávaný hi-end. Vedle něj ale máme očekávat také nové verze Radeonů s čipy Navi 10 (RDNA 1), což ovšem není žádné překvapení. Ostatně AMD dosud vesele prodává i staré Radeony RX 500, které tak nezmizely, jen tvoří levnější nabídku pro méně náročné hráče. Je to tak podobný přístup jako v případě procesorů Ryzen, v jejichž případě nám starší generace v podstatě tvoří low-end, respektive tvořila, dokud nedorazily i Ryzen 3 3300X a 3100.

Radeony RX 5000 tak budou nejspíše oprášeny, takže můžeme usuzovat, že dostanou vyšší takty a v některých případech možná i více Stream procesorů. Nejžhavějším kandidátem pro to je nástupce karty Radeon RX 5500 XT, jejíž čip Navi 14 AMD v plné verzi nabídlo pouze firmě Apple. Ostatně pokud se tak stane, pak půjde o analogii pro karty Radeon RX 460 a RX 560 (Baffin), kde právě až verze 560 dostala plnou verzi čipu.

Co tu tedy máme nového? Díky HardwareLeaks se můžeme podívat na ID čipů Navi 21 a příslušné s nimi spojené varianty GPU.

AMD NAVI 21 GPU verze DEVICE ID Podrobnosti Podobná verze GPU NAVI 21 XTX 731F:D0 Radeon RX (plné jádro) RX 5700 XT (50th Anniversary) NAVI 21 XT 731F:D1 Radeon RX (plné jádro) RX 5700 XT NAVI 21 XL 731F:D3 Radeon RX (osekaný) RX 5700 NAVI 21 XE 731F:DF Radeon RX (osekaný) RX 5600 XT NAVI 21 XTA 731F:50 nový ? NAVI 21 XLA 731F:51 nový ? NAVI 21 PRO XTA 731F:11 MAC Radeon PRO ? NAVI 21 PRO XLA 731F:13 MAC Radeon PRO ? NAVI 21 PRO-XT 731F:10 MAC Radeon PRO ? NAVI 21 PRO-XL 731F:12 MAC Radeon PRO PRO W5700

Máme tu tak několik verzí Navi 21, které lze přiřadit k verzím GPU karet Radeon RX 5000, ovšem s tím, že pochopitelně vůbec nejde o stejný výkonnostní kalibr. Navi 21 XT a XTX tak budou podobně jako Navi 10 XT a XTX určeny pro nejvýkonnější verze karet a shodně nabídnou nejlepší možnou konfiguraci, přičemž XTX budou zvláště vydařená GPU snášející vyšší takty. Pak tu bude Navi 21 XL a XE pro osekaný a ještě osekanější Radeon.

Otázka je, co budou představovat čipy Navi 21 XTA a XLA a nakonec tu máme verze PRO, které si AMD zřejmě opět chystá jako speciály pro počítače firmy Apple.

Dle zveřejněných Device ID také budeme moci lépe identifikovat jednotlivé verze čipů ve výsledcích testů, které se budou nepochybně v průběhu léta objevovat stále častěji. Čili v případě PC můžeme být zvědaví především na verze Navi 21 XTX, XT, XL a XE s tím, že právě XE nejspíše budou se svým výkonem začínat někde nad Navi 10 XTX.

Ovšem aby to nebylo tak jednoduché, vedle Navi 21 se objevují také další ID čipů Navi 22 a 23, které by měly být menší a slabší. Odhadované velikosti všech třech verzí jsou následující:

AMD Navi 21: 505 mm 2



AMD Navi 22: 340 mm 2



AMD Navi 23: 240 mm2

Pokud jde o čísla, která alespoň trošku odpovídají skutečnosti, pak Navi 23 by mělo dnešní Navi 10 snadno překonat. Jde v podstatě o stejně velké čipy, ovšem od 2. generace architektury Navi se očekává prudké zvýšení výkonu. O to více je ale nejasné, jak by mohly vedle sebe existovat staré Navi, byť jako refresh a nové slabší Navi.

To ještě uvidíme, ostatně nové slabší Navi 22 a 23 nemusí na trh dorazit hned. Nakonec se můžeme podívat na trojici oprášených Navi 10 a jejich Device ID

Navi 10 XT+ (731F:E1)

Navi 10 XM+ (731F:E3)

Navi 10 XTE+ (731F:E7)

