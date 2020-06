Velké Navi od AMD dorazí před novými herními konzolemi

Nedávno se server Digitimes nechal slyšet, že AMD i NVIDIA si chystají nové grafické karty, a to s největší pravděpodobností herní, na letošní září. Přinejmenším v případě firmy AMD by se to dle nejnovějších informací přímo od AMD mohlo vyplnit, neboť pokud má "Big Navi" na desktopových kartách dorazit před herními konzolemi, znamená to že se ho dočkáme před letošním listopadem. A jestli to bude září, nebo říjen, to už nehraje velkou roli, i když zákazníci natěšení na souboj nové generace se jistě nebudou moci dočkat i tak. Technicky by AMD mohlo Big Navi představit i v listopadu těsně před nástupem PS5 a Xbox Series X, ale tak to snad nebylo myšleno.

Daná informace přichází od Devindera Kumara (AMD, CFO), který ji uvedl na Bank of America Securities Global Technology Conference. Řekl konkrétně, že Big Navi bude první produkt s architekturou RDNA 2 a dodal, že kolem Navi 2 celkově existuje velký rozruch a nadšení a že Big Navi si získalo aureolu až téměř zázračného produktu, na nějž čekají ti největší nadšenci.

Mluví tak pochopitelně především o tom, jaký výkon se od Navi 2 očekává, což jsme rozebírali právě nedávno v článku o Sienna Cichlid . Pokud se totiž vyplní dva základní předpoklady, a sice že Navi 2 nabídne o cca polovinu vyšší výkon na takt oproti Navi (dle informací od AMD) a že bude obsahovat až 80 jednotek a výsledných 5120 Stream procesorů, výkon bude jistojistě obrovský.

Devinder Kumar dále zopakoval, že procesorová generace Zen 3 je stále na cestě a její vývoj probíhá dle plánu, což konkrétně znamená, že stále můžeme počítat s prvními produkty ještě v tomto roce. Lidé s dosluhující sestavou si tak už mohou dělat laskominy na Zen 3 "Vermeer" a Navi 2, anebo samozřejmě i na GeForce "Ampere" a vedle nových procesorů AMD by už koncem roku mohly být k dispozici i intelovské Rocket Lake, i když dle posledních zpráv to tak nevypadá. Ovšem i tak v druhé polovině roku očekáváme desktopové hardwarové žně.

Na závěr tu máme ještě jeden střípek informace od Devindera Kumara, a sice že RDNA 2 se uplatní v celé škále karet. Očekávat tak můžeme řadu různě výkonných modelů GPU s RDNA 2, což by mohlo vyloučit starší informace o tom, že si AMD chystá také refresh původních Navi . Ale uvidíme, ty by nakonec dorazit mohly jako nový desktopový low-end.

