Verbatim spouští novou herní značku SureFire. Přináší externí SSD i HDD

Společnost Verbatim se rozhodla využít aktuální koronovirové krize, která způsobila zvýšení prodejů herního vybavení. Na evropské trhy proto přichází s novou značkou SureFire zaměřenou právě na gaming. Kromě externích disků se bude jednat o myši, headsety, rozbočovače a další vybavení, které by mělo být dostatečně odolné, snadno použitelné a dokonce také cenově dostupné. Jen do konce letošního roku chce do obchodů přinést dvě desítky produktů, další potom budou následovat v roce 2021.

Jako první uvede SureFire na trh produkty, které jsou typické pro mateřskou společnost Verbatim: externí úložiště. Konkrétně se jedná o herní HDD SureFire GX3 a SSD SureFire GX3 Gaming, které umožní rozšířit kapacitu notebooků, stolních počítačů i herních konzolí Xbox nebo PlayStation. Uživatelé tedy nemusí řešit, jaké tituly ze svého interního disku smazat pro ušetření místa, a navíc mohou se svou videoherní knihovnou snadno cestovat.

Disky se vyznačují typickým herním designem s agresivními tvary a vícebarevným RGB LED podsvícením (bez možnosti přizpůsobení), které má formu mřížky ve tvaru písmene V. Oba modely se chlubí kompaktními rozměry a nízkou hmotností pro snadné přenášení, pochopitelně ani nevyžadují externí zdroj napájení. Pro připojení k počítači nebo herní konzoli slouží rozhraní USB 3.2 Gen1, které umožňuje přenos rychlostí až 5 Gb/s. V základním balení se nachází kabel micro USB na USB Type-A a adaptér z USB Type-A na USB Type-C.

Pevné disky SureFire GX3 budou dostupné v kapacitách 1 TB a 2 TB, zatímco v případě SSD SureFire GX3 Gaming lze vybírat z kapacit 512 GB a 1 TB. Disky nabízí snadné připojení plug-and-play bez ruční instalace ovladačů a obsahují software Nero Backup, který umožňuje snadné zálohování a obnovení operačního systému Windows včetně naplánování automatických záloh.

SureFire GX3 (HDD) zakoupíte v 1TB verzi (PN 53681) za 1 849 Kč, 2TB verze (PN 53682) potom vyjde na 2 549 Kč. SureFire GX3 Gaming SSD bude možné pořídit za 2 499 Kč ve verzi s 512 GB (PN 53683) nebo za 3 899 Kč za verzi s 1 TB (PN 53684).



SureFire GX3 Gaming SSD SureFire GX3 (HDD) Kapacita 512 GB / 1 TB 1 TB / 2 TB Napájení Ze sběrnice přes kabel USB Rozhraní USB 3.2 Gen 1 Hmotnost 104 gramů 180 gramů Rozměry 125 mm × 80 mm × 17,5 mm (D × Š × V) Provozní teplota ? 5 °C až 50 °C Teplota skladování ? −40 °C až 70 °C Provozní vlhkost ? 5 až 90 %, bez kondenzace Systémové požadavky Porty USB 3.0 nebo USB 2.0, Herní konzole s portem USB, Windows 10, 8, 7, Mac OS X 10.6 a vyšší

