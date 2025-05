Věrnost značce u Applu klesá, naopak u Samsungu roste. Stále má ale ještě co dohánět

Agentura Consumer Intelligence Research Partners (CIRP) přinesla zajímavou statistiku ohledně věrnosti značce v případě dvou konkurentů na poli mobilních telefonů, Samsungu a Applu. Ta byla u Applu vždy extrémně vysoká a většina studií ji uvádí okolo 90 %. Tedy drtivá většina těch, kdo má Apple, si jde při příští volbě znovu pro Apple. Podle agentury CIRP to bylo v roce 2021 dokonce 93 % uživatelů a v průběhu posledních pět let se Applu povedlo dokonce ještě o něco více, 94 % v roce 2023.

Konkurenční Samsung má věrnost značce také velmi vysokou, nicméně v roce 2021 to bylo "jen" 68 %. To ale postupně stoupalo a za rok 2025 je už na 76 %. Naopak výše zmíněný Apple spadl na 89 %, což je stále až těžko uvěřitelné číslo. Mezi oběma rivaly je tak nyní 13 procentních bodů, zatímco v roce 2021 to bylo 25.

Apple poslední dobou ztrácí na poli některých inovací, zejména se mu nedaří v umělé inteligenci. Jeho Apple Intelligence je stále docela nejasným pojmem s nejasnými výsledky (nemluvě o podprůměrnosti Siri), zatímco Samsungu se se svou Galaxy AI daří o něco více. Apple nicméně těží z toho, že pokud někdo chce zůstat u operačního systému iOS, protože mu vyhovuje, nemá jinou možnost než Apple. V případě Samsungu s Androidem je možností, kam přestoupit na stejný OS (resp. podobný, neboť se může lišit nadstavba UI), spousta.