Vesmírný habitat pro studenty se vejde do Starship a byl vytvořen 3D tiskem

Společnost SAGA Space Architects navázala spolupráci se švýcarskými studenty a školáky ze školy Institut auf dem Rosenberg, kteří společně vytvořili prototyp kosmického příbytku pro studentské astronauty při simulovaných misích, který by se vešel do trupu kosmické lodi Starship společnosti SpaceX. Studenti ve věku 6-18 roků pracovali na prototypu několik let.





Výsledek jejich společné práce vytvořený pomocí technologie 3D tisku byl představen ve středu 20. července, kdy bylo odhaleno 7 metrů vysoké třípatrové obydlí, které je určeno pro práci a odpočinek "astronautů". Vývoj a návrh habitatu trval dva roky, přičemž nosná struktura a stěny byly vytvořeny pomocí 3D tisku z polymerního materiálu v Miláně a interiér vznikl v Kodani.





Polymer je univerzálnější než beton a aby déle vydržel, obsahuje i UV stabilizátor. Materiál z kosmického příbytku také může být v budoucnu recyklován a použit při stavbě jiné struktury.





V následujících letech budou studenti uvnitř tohoto habitatu absolvovat výukové moduly, žáci můžou spolupracovat s robotem Spot nebo si vyzkouší stísněné prostory a multifunkční vybavení vnitřní experimentální laboratoře. Výzkumy a vývoje se budou zaměřovat na hardware, software, studenti také budou pracovat v oblastech umělé inteligence.