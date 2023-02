Větší disky mají dle statistik Backblaze menší poruchovost. Proč?

Máme zde další statistiky společnosti Backblaze. Ty se věnují spolehlivosti pevných disků, které firma používá ve svých datových centrech. Těch má přes 231 tisíc, ale 388 z nich bylo používáno pro testovací účely, nebo jich bylo málo, a tak byly ze statistik vyloučeny. Zbylo tak 230.921 pevných disků. Průměrná roční úmrtnost (Annualized Failure Rate - AFR) disků pro rok 2022 vzrostla z 1,01 % (2021) na 1,37 %, což vypadá na docela velký problém. Vysvětlení je ale celkem jednoduché. Společnost v roce 2022 pevné disky moc nenahrazovala a průměrný věk HDD tak stoupl, což stojí za větším počtem pokažených disků.

V podstatě stejný důvod stojí i za tím, proč mají menší disky výrazně vyšší poruchovost než ty s vyšší kapacitou. Např. disky s kapacitou 10 TB a méně vykazovaly 2,12% roční úmrtnost, zatímco 12-16TB disky se dostaly jen na 1,07 %. Větší disky jsou ale novější, a tak ještě "nestihly umřít", zatímco menší kapacity mnohdy kroutí už poměrně vysoký počet let. Např. 6TB Seagate ST6000DX000 má v průměru 92,5 měsíce (to je téměř 8 let). Přesto však byla jeho AFR jen 0,68 %.