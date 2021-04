Video: 3281 dronů překonalo světový rekord během světelné show v Šanghaji

Světelné show vytvořené pomocí dronů se stávají stále populárnějšími. V Praze nebo některých dalších městech se dokonce uvažuje o tom, že by v budoucnu nahradily tradiční novoroční ohňostroje, které jsou často kritizovány kvůli negativním vlivům na životní prostředí. Mezi nejznámější světelné show s drony patří úvodní ceremoniál k Zimním olympijským hrám 2018 v jihokorejském Pchjongčchangu, kde Intel využil dechberoucích 1 218 dronů k vytvoření ikonického loga s pěti kruhy. Tento rekord byl ovšem již překonán. A dokonce hned několikrát. Naposledy se o pozdvižení postaral minulý týden výrobce luxusních vozů Genesis, který uspořádal obrovskou světelnou show při vstupu na čínský trh.

Automobilka, která patří pod křídla Hyundai, na své prezentaci rozhodně nešetřila. V jednu chvíli vypustila do vzduchu až 3 281 dronů, a to navíc v zajímavých kulisách moderního čínského velkoměsta. Přehlídka začala efektem černé díry, po kterém drony vytvořily na obloze logo automobilky, přední masku nebo siluety nejnovějších modelů Genesis G80 a GV80, které budou uvedeny na čínský trh. Show firma zakončila velkým nápisem „Ahoj, Číno“ v angličtině a čínštině. Automobilka se použitím 3 281 dronů zapsala do Guinnessovy knihy rekordů v kategorii „Nejvíce bezpilotních vzdušných vozidel (UAV) ve vzduchu současně“.

Dosavadní rekord držela od září 2020 čínská společnost Shenzhen Damoda Intelligent Control Technology, která poslala do vzduchu 3 051 dronů. Jen pár dnů před tím proběhla světelná show s 2 200 drony v Rusku. Předchozí rekord držel Intel, který v červenci 2018 použil 2 066 dronů nad městem Folsom v Kalifornii. Už nyní je tedy jasné, že dříve nebo později bude rekord jihokorejské automobilky překonán. Přesto se jedná o velkolepý vstup na čínský trh, který úspěšně přitáhl pozornost médií a zákazníků. Firma nezveřejnila použitý model dronů ani jiné technické podrobnosti.

Tvůrce podobných přehlídek obvykle využívají software, které drony řídí při tvorbě určitých formací a zároveň koordinuje roj tak, aby nedošlo ke kolizi. Úspěch celé světelné show pochopitelně závisí také na štěstí – stačí totiž malá technická chyba a problém je na světě. V minulosti se to stalo při jedné ze světelných show v Číně, kde se část formace dronů vzdálila od svého plánovaného umístění a způsobila, že vytvořený text nebyl čitelný. Autoři později uvedli, že došlo k rušení signálu GPS neznámým zdrojem, a tak drony v danou chvíli nevěděly, kde jsou. Během světelné show Audi v kalifornii zase jeden z malých dronů od Intelu spadl mezi pozvané diváky, ale naštěstí nikoho vážně nezranil.

