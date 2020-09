Video: RTX 3080 zastínila kartu RTX 2080 Ti v Doom Eternal

GeForce RTX 3080 přichází coby nový vlajkový herní model, jak ohlásil sám Jensen Huang, ačkoliv nad ní bude stát ještě RTX 3090. Ta ale představuje spíš nástupce TITANu a navíc bude mít mnohem horší poměr výkonu a ceny. Bude totiž více než dvakrát dražší a poměr výkonu těchto karet v FP32 je přitom 30 TFLOPS oproti 36 TFLOPS. Čili jen 1,2násobek ve prospěch RTX 3090.

NVIDIA v prezentaci tedy slíbila od RTX 3080 dvojnásobný výkon karty RTX 2080, což ale určitě neplatí pro FP32, neboť v takovém případě by dle specifikací musela mluvit rovnou o trojnásobném výkonu. Nově zveřejněné video však RTX 3080 srovnává s kartou RTX 2080 Ti, takže oproti ní nelze očekávat dvojnásobné FPS. I tak by ale RTX 3080 měla starý hi-end překonat s prstem v nose.

V přiloženém videu, které ukazuje Doom Eternal v rozlišení Ultra HD s maximální úrovní detailů, je RTX 3080 cca o polovinu rychlejší než RTX 2080 Ti, a to pochopitelně pod Vulkanem.

Čili je pravda, že můžeme od RTX 3080 očekávat v reálném světě výkon dvou RTX 2080? Na pomoc si můžeme vzít test serveru Techspot , kde RTX 2080 v Ultra HD dosáhla v průměru 81 FPS a RTX 2080 Ti pak 107 FPS. Kdybychom do grafu dosadili kartu o 1,5násobném výkonu RTX 2080 Ti, získala by cca 160 FPS. Takže ano, skutečně by mělo alespoň v Doom Eternal platit, že RTX 3080 je dvakrát rychlejší než RTX 2080.

Dále se od Justina Walkera z NVIDIE dozvídáme , že RTX 3080 bude schopna dosáhnout v AAA hrách v rozlišení Ultra HD s maximálními detaily mezi 60 a 100 FPS, a to včetně RTX, pokud bude k dispozici. Konkrétně pak jde o tituly jako Shadow of The Tomb Raider, Assassin's Creed: Odyssey, Wolfenstein: Youngblood, Gears of War 5, Borderlands 3, Metro Exodus & Red Dead Redemption 2. RTX 2080 Ti se přitom zvláště ve hrách s RTX (SOTR, Metro Exodus) v takovém rozlišení nemusí ke 60 FPS ani přiblížit.