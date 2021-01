Video: Virgin Hyperloop představuje, jak bude vypadat doprava v roce 2030

Systém Hyperloop slibuje cestování budoucnosti, kdy se kapsle s pasažéry mají vysokou rychlostí pohybovat ve vakuu komplexem tunelů. Realizací projektu Hyperloop se zabývá pár společností, jednou z nich je Virgin Hyperloop. Právě tato firma loni provedla vůbec první testovací jízdu s lidskými cestujícími . V nevadské poušti si do kabiny Hyperloopu sedla dvojice dobrovolníků a svezla se rychlostí 170 km/h.

Nyní společnost Virgin Hyperloop zveřejnila na YouTube video, ve kterém ukazuje svůj návrh celého dopravního systému. Takto by mohl vypadat v roce 2030, kdy firma plánuje zahájit provoz pro cestující. Tento koncept byl vytvořen ve spolupráci s dánskou firmou Bjarke Ingels zabývající se architekturou a společností Teague zaměřenou na průmyslový design.

V samotném videu je možné vidět nástupní stanici Hyperloopu, která připomíná vlakové nádraží nebo stanici metra. Po průchodu bezpečnostní kontrolou může cestující už nastoupit do přistavené transportní kapsle, ve které nechybí záchod a sedadla pro až 28 cestujících v jedné kabině jsou uspořádána podobně jako třeba ve vlaku. Nechybí ani moderní vzhled, možnost nabít si elektroniku a zajímavé osvětlení interiéru, aby se pasažéři cítili co nejvíc pohodlně. Po nástupu se jednotlivé kabiny rozjedou z postranních tunelů do hlavního a systém by měl následně automaticky udržovat bezpečnou vzdálenost mezi každou soupravou. Systém jednotlivých transportních kabin by měl umět v případě odboček sám poznat, kterou cestou se má vydat.

Rychlostí i přes 1000 km/h se cestující budou schopni v krátkém čase dopravit například mezi vzdálenými městy a nebudou muset využít leteckou dopravu. Tunely Hyperloopu mohou vést nad zemí i pod ní, nebo dokonce i pod mořem. Společnost Virgin Hyperloop už dříve vydala prohlášení, že cenu lístku chce udělat finančně dostupnou, aby vysokorychlostní transport mohlo využívat velké množství lidí. Kdyby byl Hyperloop příliš drahý, cestující by volili přednostně jiný způsob dopravy.