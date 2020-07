Video: Worms se vrací, ale tentokrát jako battle royale hra

Již letos na jaře vývojáři ze studia Team 17 oznámili, že se legendární série videoher Worms dočká dalšího pokračování. Fanoušci byli poměrně napjatí, neboť autoři slibovali zážitek jako nikdy předtím. Podrobnosti jsme se dozvěděli až tento týden, kdy byl titul Worms Rumble oficiálně představen. Nejnovější díl se zařadí po bok Fortnite, PUBG nebo Apex Legends do žánru battle royale. Uvidíme, zda také dosáhne desítek milionů hráčů jako uvedená konkurence, od které se liší hlavně 2D prostředím – Worms a 3D zkrátka nejde příliš dohromady, jak ukázaly v minulosti jiné díly této série.

Worms Rumble ovšem přesto přinesou jednu zásadní změnu. Místo tahů půjde o real-timovou hru, kterou si na jedné mapě (postupně se zmenšující) zahraje až 32 hráčů najednou. A to nejen v týmech, ale také všichni proti všem. Zvítězí pochopitelně ten, kdo zůstane ve hře jako poslední – vývojáři tomuto režimu dali název „Last Worm Standing“. Pokud váš červ zemře dříve, můžete pokračovat ve sledování, nebo se přesunout do jiné hry. Hráč bude mít opět na výběr široký arzenál zbraní, a to od tradičních až po velmi humorné. K dispozici ovšem budou i další herní režimy. „Last Squad Standing“ bude zahrnovat oblíbený týmový souboj, kde navíc můžete oživovat mrtvé červy svých spoluhráčů. Chybět nebude ani režim deathmatch, kde bude úkolem hráče provést co nejvíce zabití do konce hry. A bude možné hrát dokonce i v režimu jednoho hráče.

Real-timové pojetí hry umožní hráčům, aby se střelám mohli vyhýbat nebo je odrážet. To je změna proti tradičnímu tahové hře, kde nezbývalo než čekat, co vymyslí soupeř a následně bezmocně sledovat, jak na vašeho červa míří granát nebo jiná zbraň. Pohyb ve Worms Rumble ovšem přece jen nebude zcela neomezený, neboť každá provedená akce způsobí pokles staminy, která se červům doplní pouze, pokud stojí na místě. Vývojáři také slibují nové možnosti přizpůsobení a největší mapy, které jsme v sérii mohli spatřit. Další nové arény i položky by měly být přidávány v budoucích aktualizacích. Worms Rumble vyjde pro Windows PC a PlayStation 4, později se objeví také verze pro PlayStation 5. Hráči budou mít možnost se proti sobě utkat bez ohledu na platformu díky podpoře cross-play.



Hra vyjde v průběhu letošního roku, ale beta test pro uživatele PC začne již 15. července. Testování bude dostupné zdarma a komukoliv, pokud se přihlásíte prostřednictvím tohoto formuláře . Série Worms započala svou pouť v roce 1995 a zatím poslední díl Worms W.M.D se objevil před čtyřmi lety.

