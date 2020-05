ViewSonic ELITE XG270QC: rychlé 27" LCD s FreeSync Premium Pro

ViewSonic ELITE XG270QC tak mezi hlavními specifikacemi udává úhlopříčku 27 palců na obrazovce typu IPS (specifikace na stránkách ovšem udávají typ VA ) s rozlišením Quad HD (2560x1440), obnovovací frekvenci až 165 Hz, odezvu 1 ms a také podporu FreeSync Premium Pro s Display HDR 400. Na první pohled je také zřejmé, že má zakřivenou obrazovku, a to s hodnotou 1500R. K odezvě je však ještě třeba dodat, že 1 ms platí pro MPRT a v případě Grey-to-Grey (GtG) kde o 3 ms.

ViewSonic také přidává vlastní výbavu, jako je i PureXP, kterážto technologie má "drasticky snižovat efekt rozmazaného pohybu", čili motion blur, a to pomocí stroboskopického, či prostě blikavého podsvícení. Dále se dozvíme o tom, že maximální jas nečiní jen 400 cd/m², jak by se dalo usuzovat z certifikace Display HDR 400, ale dosahuje až 550 cd/m². Zákazník také může očekávat vcelku kvalitní barvy, a to dle 90% pokrytí prostoru DCI-P3.

ViewSonic přitom už svůj nový ELITE XG270QC vyšle v červnu na trh s koncovou cenou 460 USD, takže nejde ani zdaleka o drahé zboží, alespoň tedy na poměry herních monitorů.

Firma se také chlubí spoluprací s lidmi z Blur Busters, kteří jí měli pomoci vyladit právě režim PureXP, jenž nabízí čtyři úrovně pro odstranění rozmazaného pohybu. Tato funkce se pak bude moci dále vylepšovat, což znamená, že se může objevit nová verze firmwaru, ovšem tu si uživatel nemusí hlídat v případě, když si nainstaluje software ViewSonic Elite Display Controller, který bude aktualizace stahovat automaticky.

Právě software ViewSonic Elite Display Controller umožní i základní nastavení monitoru a také jeho RGB podsvícení, jehož diody jsou umístěny jednak vzadu a pak i na spodním okraji monitoru. Umožněna je zde synchronizace s podsvícením jiného hardwaru, který také spadá do ELITE RGB Alliance, a to je třeba systém Razer Chroma nebo Thermaltake TT RGB Plus.



Zdroj: TZ ViewSonic via techPowerUp

