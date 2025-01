ViewSonic poodhalil malý 27" monitor s vysokým 5K rozlišením, VP2788-5K

V nabídce společnosti ViewSonic by se ještě v průběhu tohoto čtvrtletí měl objevit nový monitor VP2788-5K. Tato novinka přináší netradiční kombinaci velmi vysokého rozlišení a poměrně malé úhlopříčky. Monitor má totiž vysoké rozlišení 5K, tedy 5120×2880 pixelů, jenže toho dosahuje na malé 27" úhlopříčce. To se dostáváme na pixely o velikosti 0,117 mm a hustotu bodů okolo 218 ppi (UHD 4K monitor má na stejné úhlopříčce 163 ppi). Dále o monitoru nemám moc informací. Má pokrývat 99 % barevného prostoru DCI-P3. Víme také to, že u něj máme najít rozhraní Thunderbolt 4, HDMI 2.1, USB-A (o USB-C se v tiskových materiálech prozatím nepíše) a DisplayPort blíže neurčené verze.

ViewSonic dále představil ale i VG2748N Wireless s možností bezdrátového přenosu obrazu s 27" úhlopříčkou a rozlišením Full HD (1920×1080 pixelů). Obsahovat má porty USB 3.0, DisplayPort, HDMI 1.4 a dokonce i stařičké VGA. Také on má být dostupný v Q1/2025. Další novinkou je herní monitor XG275D-4K. Jde rovněž o 27" monitor, v tomto případě je rozlišením UHD 4K (3840×2160 pixelů) s obnovovací frekvencí 160 Hz. Jde o dual-mode monitor, takže v rozlišení Full HD jeho frekvence vzroste na 320 Hz. Výrobce slibuje 0,05ms odezvu MPRT a podporu synchronizačních technologií AMD FreeSync Premium a G-Sync. Pokud jde o porty, má obsahovat HDMI 2.1 i USB-C s 65W Power Delivery. V tomto případě přijde na trh v Q2/2025.