ViewSonic uvedl levný 34" zakřivený monitor VX3418C-2K se 180 Hz

V nabídce herních monitorů společnosti ViewSonic se objevuje nový model VX3418C-2K. Tento monitor se vyznačuje 34" panelem VA s rozlišením 3440×1440 pixelů a poměrem stran 21:9. Monitor je zakřivený, přičemž hodnota jeho zakřivení činí 1500R. Díky VA technologii nabídne nadprůměrný kontrast, a to i na poměry své technologie, konkrétně jde o 4000:1. Jas dosahuje maximálně 250 nitů, splňuje akorát HDR10. Monitor je 8bitový s podporou 16,7 mil. barev, jenže i tohoto parametru dosahuje díky technologii FRC. Jde tedy nativně o 6bitový monitor (6bit+FRC). Maximální obnovovací frekvence činí 180 Hz a je adaptivně řízená technologií AMD FreeSync Premium, odezva MPRT činí 1 ms. Pokrývá 72 % barevného prostoru NTSC a 104 % sRGB.

Co se týče vstupů a výstupů, jsou zde dva porty HDMI 2.0 a dva DisplayPort 1.4, je zde i 3,5mm audio jack (USB porty se však vůbec nezmiňují a nejsou ani na fotografiích). Monitor je vybaven dvěma interními reproduktory, každý má 5W výkon. Spotřeba monitoru činí 47 W (max. 51 W), v ECO režimu pak 33 W (max. 40 W). Monitor je možné výškově polohovat ve 120mm rozsahu, náklon je možný od -5° do +25°, do stran v 60° rozsahu, je tu i možnost montáže na zeď nebo rameno (VESA 100×100mm). Evropská cena byla stanovena na 289 EUR (lehce přes 7000 Kč s DPH).