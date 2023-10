Virtuální baterie v Utrechtu: postarají se o ní sdílená auta MyWheels

S většinou obnovitelných zdrojů elektrické energie je jedna velká potíž, a to více či méně vyrovnaný výkon, který dodávají. Někdy tak jejich výkon nestačí, někdy je naopak až zbytečně vysoký. To v zásadě vyžaduje systémy pro akumulaci elektrické energie a prozatím nepříliš tradiční způsob nyní zavádí v nizozemském Utrechtu, kdy je jeden ze zdrojů problému zároveň jeho řešením. Společnosti We Drive Solar a sdílená auta MyWheels zde totiž pomocí elektromobilů vytvoří velkou virtuální baterii pro obnovitelné zdroje. Pokud bude energie příliš, vozy se budou více nabíjet, naopak v případě nedostatku budou zdrojem energie (stále by ale mělo zbýt dost energie na jejich provoz).



Společnost MyWheels disponuje 3000 sdílenými vozy, přičemž většina z nich je elektrická. Obousměrné nabíjení bude k dispozici u vozů značek Renault a Hyundai (celkem půjde asi o 300 aut, zejména o Hyundai Ioniq 5), o nabíjecí infrastrukturu se postará We Drive Solar, která říká, že z Utrechtu tento projekt udělá první město s takto rozsáhlým obousměrným nabíjením na světě. MyWheels toto řešení nazývá jako "sousedskou baterii" a může jít o další zajímavý zdroj příjmů pro firmu, která může získat peníze nejen z pronájmu aut, ale i z pronájmu části kapacity jejich baterií.