Vládcem konzolí zůstává 20 let starý PlayStation 2, nejlepší Xbox je až šestý

PlayStation 2 tento měsíc oslavil významné jubileum, k jeho oficiálnímu představení totiž došlo 4: března 2000. Francouzský web Statista k tomuto výročí připomněl, že PS2 zůstává nejprodávanější herní konzolí všech dob. A zatím nic nenasvědčuje tomu, že by se na tomto faktu mělo něco změnit.

Dočkáme se půl miliardy PlayStationů?

Podle dat z konce roku 2019 se prodalo skoro 158 milionů PlayStationů 2. S velkým odstupem, ale přesto zaslouženě, si stříbro vybojoval PlayStation 4 s bezmála 109 miliony prodanými kusy (započítány jsou všechny varianty). Protože se jedná o aktuální generaci, toto číslo bude ještě růst. Na trhu by se PS4 mohl udržet ještě několik let, a to jako levnější alternativa k chystanému PS5. Pravděpodobnost, že někdy dostihne PS2, ovšem není příliš vysoká. Sony si obecně na prodej svých konzolí nemůže stěžovat, neboť čtyři z pěti nejprodávanějších modelů jsou právě jeho PlayStationy. Bronzovou příčku drží první generace PS z roku 1994 (Japonsko), respektive 1995 (zbytek světa).

Aby byla řada kompletní, přidejme PS3, který je aktuálně pátou nejprodávanější herní konzolí. Pokud bychom sečetli všechny generace konzolí od Sony, dostali bychom se na číslo 465,5 milionu. S příchodem PS5 tedy můžeme očekávat pokoření půlmiliardové hranice. Jediným „vetřelcem“ v TOP 5 se pro Sony stalo Nintendo se svou konzolí Wii na čtvrtém místě. Až šestou nejprodávanější konzoli získal Microsoft, konkrétně Xbox 360 s necelými 86 miliony kusy. Aktuální Xbox One se 46,5 miliony prodanými konzolemi najdeme až na desáté příčce. Z aktuálně prodávaných modelů nesmíme opomenout NIntendo Switch, které se dostalo k 52,5 milionu zákazníkům. Jedná se přitom o docela slušný úspěch, neboť se jedná o nejmladší konzoli na trhu – prodávat se začala před třemi lety. Navíc začíná dotahovat na legendární konzoli NES.

Podle odborníků se ovšem vzhledem k rozvoji streamováného obsahu blíží konec běžných herních konzolí. Nadcházející generace konzolí PlayStation 5 a Xbox Series X, která bude uvedena koncem letošního roku, by tedy dle některých názorů mohla být vůbec poslední.





12 nejprodávanějších herních konzolí všech dob

Sony PlayStation 2 (157,7 mil) Sony PlayStation 4 (108,9 mil) Sony PlayStation (102,5 mil) Nintendo Wii (101,6 mil) Sony PlayStation 3 (87,4 mil) Microsoft Xbox 360 (85,8 mil) Nintendo Entertainment System/NES (61,9 mil) Nintendo Switch (52,5 mil) Super Nintendo Entertainment System/SNES (49,1 mil) Microsoft Xbox One (46,5 mil) Nintendo 64/N64 (32,9 mil) Sega Genesis (29,5 mil)

Poznámka: Ve statistice nejsou započítány přenosné herní konzole, tzv. handheldy. Tučně jsou zvýrazněny aktuální generace konzolí.

Ceny souvisejících / podobných produktů: