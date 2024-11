Vlastní Wi-Fi modem Applu by mohly dostat vedle iPhonu SE i iPhony 17

Dobře víme, že Apple se snaží snížit svou závislost na externích dodavatelích některých technologií. Vyvíjí si své vlastní procesory, dlouhodobě se také snaží o vlastní modemy. V případě 5G technologií je to už 5 let, co koupil divizi zabývající se tímto vývojem od Intelu, ale dodnes neměl štěstí. Předpokládá se však, že vývoj je už natolik daleko a úspěšný, že se novinka nakonec přece jen objeví v březnu 2025 v novém telefonu iPhone SE 4, čímž nahradí dnešní řešení Qualcommu.

Spekuluje se, že by mohla zavítat také do iPhonů 17, tomuto se ale trochu příčí fakt, že v prvních verzích by tento modem neměl mít podporu pro pásmo mmWave, což by mohl být problém zejména v USA. Proto se zdroje přiklání spíše k tomu, že se do dražších modelů dostane až jeho mmWave varianta pravděpodobně v případě iPhonů 18. Pokud by přece jen měl zavítat do iPhonů 17, neočekává se jeho nasazení v iPhonech 17 Pro, ale jen základních modelech.

O něco pozitivněji to vypadá s modemem pro Wi-Fi 7, Bluetooth a také GPS (a další polohové služby). Tento čip by měl nahradit ty od Broadcomu a zde se předpokládá rovněž nasazení v iPhonech SE 4 na jaře příštího roku. V tomto případě je více pravděpodobné, že zavítají minimálně do základních modelů iPhone 17, což je v případě 5G modemu o něco více s otazníkem. Nový čip by měl být vyráběn u společnosti TSMC pomocí 7nm technologie N7. Očekává se, že během 3 let by se tento modem měl dostat i do dalších produktů jako Apple Watch, iPad a možná i MacBooků.