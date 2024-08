Vliv opravy mikrokódu Intel Raptor Lake na výkon je 1 % v průměru

Čtyři dny zpátky byla uvolněna oprava mikrokódu 0x129 pro procesory Intel Raptor Lake a Raptor Lake Refresh. Intel tehdy slíbil, že patch nebude mít negativní vliv na výkon, na což se pochopitelně podíval nejeden recenzent. Např. na YouTube kanále JayzTwoCents se objevilo srovnání ve 12 aplikacích a hrách, přičemž průměrný propad činil 1 %. Z velké části se o něj postaralo téměř 6% snížení výkonu v 3DMark TimeSpy, jinak byla většina výsledků spíše v rámci chyb měření (směrem nahoru i dolů), trochu znatelnější rozdíl byl pak ještě v Cyberpunku 2077. Tam šlo o cca 3 % dolů.

Zajímavostí byl průběh napětí, kdy autor vysvětloval, že problém s poškozováním procesorů není ani tak způsoben vysokými spotřebami a vícevláknovým výkonem, ale naopak jednovláknovým. Tehdy totiž dochází k oněm výskokům napětí do vysokých hodnot. Pokud jsou zatížena všechna vlákna, nedosahují příliš vysokých frekvencí, a tedy ani napětí. Jiná situace je v případě silného jednovláknového zatížení, kdy se jádro může přetaktovat mnohem výše a zde se právě projevovala chyba s vysokým napětím. V testu např. ukázal, že nový mikrokód pustil procesor nejvýše na 1,51 V, zatímco ten starý (0x123) dosáhl i 1,58 V.



O další test se postaral Phoronix, který procesor otestoval ve 188 aplikacích na Linuxu. To je opravdu komplexní přehled všech možných situací, do kterých se procesor může dostat. I zde byl dosažen v podstatě stejný výsledek, průměrný propad činil 1,2 %. Některé aplikace šly i do plusu, nicméně některým oprava ublížila, a to i znatelným způsobem. WireGuard šel dolů o skoro 12 %, benchmarky na Pythonu (PyPerformance) klesly o 2 %, ale i o 9 % (poměrně dost z nich bylo okolo 8 %).

V celkovém součtu můžeme říci, že ačkoli některým aplikacím oprava ublížila tak, že už to jde poznat, v průměru je 1 % dolů jen mírným poklesem. Že by to nemělo negativní vliv na výkon, to se úplně říci nedá, ale v průměru to není znatelné.