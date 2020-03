Vodafone a Rakuten investují do nové satelitní sítě pro běžné mobilní telefony

Zrovna před několika dny jsme se věnovali tématu nízko obíhajících satelitů sítě SpaceX Starlink, které dokáží kazit astronomická pozorování a stává se z nich velký problém pro observatoře, které už byly nuceny se odklidit do zbývajících míst nerušených světelným smogem. Proti světlu odraženému od satelitů ale pro ně neexistuje žádná obrana a nyní to vypadá, že tento problém bude do budoucna stále více palčivý. Krom sítě firmy SpaceX a její obdoby od Amazonu se chystají i další a nyní tu máme projekt SpaceMobile.

Vodafone a Rakuten chtějí využít vesmírnou síť SpaceMobile od AST & Science, která umožní, abychom se s využitím standardních mobilních telefonů připojovali prostřednictvím satelitů umístěných na nízké oběžné dráze. Právě AST & Science drží rozsáhlé patentové portfolio a potřebné technologie, které to umožní.

Výhoda je zřejmá, satelitní síť nebudou moci zasáhnout obvyklé přírodní katastrofy. Nezničí ji požár ani zemětřesení či jiná událost jako v případě pozemní sítě. Pro firmy Vodafone a Rakuten je ale pochopitelně největší lákadlo to, že dle odhadů žije na Zemi kolem 5 miliard lidí, kteří se pohybují v oblastech s nedostatečným či rovnou chybějícím mobilním signálem. Pokud tedy ten zrovna nebude k dispozici z pozemních věží, jejich práci převezmou satelity. Zapotřebí tak nebudou žádné speciální telefony a ani nebude třeba mít nad sebou otevřené nebe.

SpaceMobile plánuje nabídnout nejdříve 4G služby po celém světě a Vodafone zde figuruje především jako bohatý investor, ale také jako strategický partner s důležitými znalosti o technice, provozu, apod. Rakuten je zase jeden z hlavních mobilních operátorů v Japonsku, takže v tom celém figuruje v podobné pozici jako Vodafone.

Technologie SpaceMobile byla již otestována v praxi pomocí satelitu BlueWalker 1, který byl vypuštěn v dubnu předchozího roku a právě jeho raketa je na úvodním snímku. Potřebné satelity budou vyráběny v zařízení firmy AST v Texasu, ale my se nedozvíme, kolik jich bude potřeba pro vytvoření celoplanetární sítě. Logicky ale budou létat velice nízko, což znamená, že jich bude zapotřebí mnoho, aby nad uživatelem vždy byl alespoň jeden v dosahu (či spíše více než jeden). To se ale dozvíme až někdy příště s tím, že síť SpaceMobile bude spuštěna "v průběhu příštích let".

