Volitelná aktualizace KB4535996 pro W10 dělá potíže s instalací

Operační systém Windows 10 má další trochu problematickou aktualizaci KB4535996. Tady to naštěstí není příliš vážné, protože většina reportovaných chyb je ojedinělých a nejde o nějaký velký společný problém, který by postihoval velké množství uživatelů. Asi nejčastější chybou této aktualizace je však to, že je problém ji vůbec nainstalovat. Většímu množství lidí totiž instalace zhavarovala s chybovými hláškami 0x800f0922 nebo 0x80070003.



Jde o volitelnou aktualizaci systému, kterou je nutné si vyžádat, což také pomáhá tomu, že se její chyby tolik nerozšiřují mezi uživatele, protože ne všichni si ručně instalují nepovinné updaty. KB4535996 má opravovat např. chyby z minulých updatů jako nezobrazování tiskových nastavení i chyby síťového tisku, opravuje také nezobrazování vyhledávacího políčka, opětovné spouštění již odinstalovaných rozvržení klávesnic, vylepšuje výdrž na baterii a odstraňuje několik dalších chyb.

Někteří uživatelé však reportují nové chyby jako zmizení disku, BSOD, pády systému nebo ztrátu zvuku, ale jak již bylo řečeno, zde jde o ojedinělé případy, které nepostihují větší množství lidí. Vícekrát se vedle nemožnosti instalace zmiňují snad jen chyby se zkreslením zvuku.



