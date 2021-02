Volkswagen postavil nové centrum pro recyklaci akumulátorů z EV

Volkswagen se sice Automobilcese sice nepodaří uniknout evropským pokutám za vysoké emise navzdory rostoucímu počtu prodaných elektromobilů, přesto je jednou z automobilek, které hodně myslí i na věci okolo elektromobility a akumulátorů. Její dceřinná společnost Electrify America už rychlonabíječkami zasíťovala USA a dokončila trasu spojující východní a západní pobřeží , přináší také projekty druhého života akumulátorů, které doslouží v elektromobilech.



Pokud jejich kapacita klesne pod únosnou mez pro elektromobily, stále není potřeba je recyklovat, protože mohou ještě mnoho let sloužit např. v akumulátorových úložištích pro energii z obnovitelných zdrojů nebo pro samotné mobilní nabíječky elektromobilů (např. v nedávno ukázaném autonomním nabíjecím robotu ). Volkswagen nicméně řeší i recyklaci pro případ, že budou některé články natolik špatné, že se už nehodí ani pro druhý život, případně pro články, které si už odkroutily i své druhé působení.

V Salzgitteru tak postavil továrnu pro pilotní projekt recyklace takových článků. Jeho cílem bude získat zpět materiály, jako je lithium, nikl, mangan, kobalt, hliník, měď i plasty. Postupně by mělo být možné recyklovat zhruba 90 % a znovu je použít při výrobě nových akumulátorů. Protože elektromobilů a hybridů Volkswagen zatím moc nejezdí a jejich akumulátory doslouží až za několik let (nemluvě o tom, že by část z nich měla najít své druhé působení), nepředpokládá se, že by továrna mohla zpracovávat nějak zásadnější množství akumulátorů dříve než ke konci této dekády. Pro začátek tak má kapacitu jen na cca 3600 akumulátorů ročně, což je zhruba 1600 tun materiálu. V budoucnu se pochopitelně počítá s významným navýšením kapacity.

Výhodou řešení Volkswagenu má být i relativně nízká energetická náročnost recyklačního procesu. Místo tavení za vysokých teplot budou články hluboce vybity, rozmontovány, rozdrceny a vysušeny. Separování jednotlivých materiálů pak proběhne především hydrometalurgickými procesy. O to se už postarají další partneři.

