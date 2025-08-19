Volkswagen zkouší placené SW upgrady, 150kW verzi lze nejen předplatným posílit na 170 kW
Dnes, Milan Šurkala, aktualita
Automobilka Volkswagen zkouší koncept, kde se už mnoho jiných firem spálilo. Jde o placené softwarové upgrady vozů, kdy si uživatel může aktivovat deaktivované položky.
Vylepšování automobilů za předplatné není úplně nové téma. Setkali jsme se s ním už např. u Tesly, které měly fyzicky větší baterii, která byla jen softwarově uzamčena. Pokud uživatel ušetřil za nákup verze s menší baterií, ale později si to rozmyslel a zjistil, že by se mu hodil větší dojezd, mohl doplatit zbytek a Tesla mu tyto zamčené kWh odemkla, aniž by musel fyzicky měnit baterii. Toto se mnoha lidem nelíbí a nepříliš dobře to skončilo také u BMW. Nyní to ve Velké Británii zkouší Volkswagen u elektromobilu ID.3.
V jeho případě je možné u 150kW verze softwarově zvýšit výkon na 170 kW (tedy z 204 na 231 koní), točivý moment se zvýší z 265 Nm na 310 Nm. Toto je možné provést za předplatné 16,5 liber měsíčně (cca 470 Kč), 165 liber ročně (4700 Kč), nebo uživatelé mohou sáhnout k jednorázové platbě a navýšit maximální výkon trvale za 649 liber (cca 18.400 Kč). Auto je už z výroby homologované na vyšší výkon, takže se nemění ani pojistka. Upgrade je vázán na vůz, takže v případě plné aktivace přechází na dalšího majitele.
Spoustě lidí se nelíbí, že v autě mají něco, co nemohou využívat, ale mohou si to jen digitálně odemknout za další poplatek. Faktem nicméně je, že to není ve všem až tak blbá strategie a může být dokonce i výhodná pro zákazníka. To, že vozy jsou softwarově omezovány, není nic nového. I u mnoha spalovací aut se prodávaly vozy s různými výkony téhož motoru, kde šlo jen o jeho softwarové nastavení (obvykle se uřízla výkonová špička u atmosfér nebo snížil maximální tlak turba). Tyto vozy se pak prodávaly za adekvátně tomu rozdílné ceny. Totéž máme v podstatě zde.
Kdyby Volkswagen nabídl v ceníku i sportovnější 170kW verzi za onen příplatek 649 liber, vyšlo by to úplně stejně. Stále by uživatel měl možnost mezi 150kW a 170kW variantou (pomineme-li ty další) za adekvátní cenový rozdíl. Takto je nabídka trochu zjednodušená, nabízí se 150kW verze, a kdo chce, může si nechat vyrobit 170kW variantu. Jednorázový poplatek tak nepřináší nic nového. Jen mění dobu, kdy se platí, a umožňuje uživateli větší výběr. Zajímavé je ale i ono předplatné. Uživatel díky tomu nemusí platit oněch 649 liber navíc, ale může si vyšší výkon aktivovat jen tehdy, když ho potřebuje, což ho ve výsledku vyjde levněji. Nebo si to může vyzkoušet a zjistit, zda vyšší výkon využije nebo nikoli.
Vezměme např. Pro Match za 36.660 liber se 150 kW. Je v zásadě jedno, zda VW nabídne v ceníku i verzi Pro Match "Sport" se 170 kW za 36.660+649 = 37.309 liber, nebo nechá jen tu 150kW a uživatel se může později rozhodnout, zda oněch 649 liber zaplatí a dostane se na těch samých 37.309 liber nebo ne. Nebo, jak již bylo řečeno, aktivuje to např. jen na měsíc, když to potřebuje (příkladem může být dovolená s plně naloženým autem). Smysl by to mělo např. pro občasné tahání přívěsů, jenže zrovna to ID.3 neumožňuje.
