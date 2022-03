Volvo testuje bezdrátové nabíjení elektrických taxíků

S elektromobily se pojí mnoho různých problémů a jedním z často zmiňovaných negativ je časté připojování k nabíječkám a manipulace s kabely. Tento problém by mohlo vyřešit bezdrátové nabíjení vozů, které se dnes už docela často používá např. k nabíjení mobilních telefonů. Automobilka Volvo chce tento způsob nabíjení otestovat v dlouhodobém 3letém programu s elektrickými vozy Volvo XC40 Recharge. Půjde o 6 taxíků společnosti Cabonline ve městě Gothenburg ve Švédsku. Přesněji půjde o oblast Gothenburg Green City Zone, kde se testují různé moderní technologie pro udržitelný rozvoj.



O nabíjecí stanice se postará společnost Momentum Dynamics a vozy se budou nabíjet max. 40kW výkonem. To je zhruba 4krát rychleji než běžné 11kW AC nabíjení a o něco pomaleji než rychlonabíjení 50kW DC. Pro taxíky je ale i něco takového ideální. Taxikář nemusí vůz několikrát denně připojovat k nabíječce, jen musí přesně najet nad nabíjecí podložku, což mu usnadňuje 360° kamera (osobně si myslím, že by toto obecně v budoucnu mohly obstarávat funkce pro autonomní řízení, jízdní asistenti, kteří už dnes umí zaparkovat). S takovou rychlostí nabíjení se vůz za 30 minut stání nabije na ujetí dalších zhruba 100 km.

Volvo plánuje, že vozy budou každý den 12 hodin v provozu a ročně by měly najet okolo 100 tisíc km. Více detailů zatím neznáme, přičemž by nás jistě zajímala např. účinnost bezdrátového nabíjení. Volvo tímto také otestuje, jak dobře nebo špatně to bude fungovat v zimě.

