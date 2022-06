Volvo testuje vodíkový truck s 1000km dojezdem a 15minutovým tankováním

2 , nicméně energeticky stále dost náročnou a je otázkou, kolik se vlastně ušetří. Elektrická akumulátorová vozidla mají problém především v akumulátorech. I když se

Elektrická energie je obrovským tématem pro budoucnost. Ať už se jedná o napájení našich počítačů a spotřebičů, ukládání energie našich mobilních zařízení nebo způsob pohonu budoucích dopravních prostředků. Potenciálních řešení je mnoho, žádné ale nevypadá být bezproblémové. Syntetická paliva jsou jakousi recyklací CO, nicméně energeticky stále dost náročnou a je otázkou, kolik se vlastně ušetří. Elektrická akumulátorová vozidla mají problém především v akumulátorech. I když se postupně zlehčují , stále jsou velmi těžké, většina z nich vyžaduje spoustu problematických prvků (i když to částečně řeší např. LFP nebo přechod od lithia k jiným prvkům), cena je nadále dost vysoká, bezpečnost při poškození je zatím problém (i zde je částečným řešením LFP a hodně se očekává také od pevných elektrolytů, baterií typu solid-state), otázkou je také recyklace a její náročnost. U některých akumulátorových řešení je problémem také životnost. A pak tu máme vodík.

Volvo. Ta vyvíjí a prodává elektrické nákladní vozy "na baterky", ale zkouší to nově i s vodíkovými. Zde připomeňme, že to Některé firmy jej chtějí spalovat ve spalovacích motorech, jiné zase převádět na elektřinu v palivových článcích. K těm patří i společnost. Ta vyvíjí a prodává elektrické nákladní vozy "na baterky", ale zkouší to nově i s vodíkovými. Zde připomeňme, že to zkoušela i konkurenční Scania , která vodík shledala jako horším řešením a větší smysl vidí v baterkách (a to i v nákladních vozech). Výhodou vodíkového Volva má být větší dojezd 1000 km (akumulátorová Tesla Semi např. slibuje 500 nebo 800 km dle verze) a rychlejší tankování za 15 min (Semi 80% nabití za 30 minut). Dva palivové články od společnosti cellcentric (joint venture Volvo Group a Daimler Truck AG) dokážou dodat elektřinu s 300 kW. Z výfuku pak jde jen vodní pára.

Pilotní testy se zákazníky začnou za několik let a budou-li testy úspěšné, předpokládá se prodej vodíkových nákladních vozů Volvo koncem tohoto desetiletí. A zde se dostáváme k dalšímu problému vodíku. Jestli mají akumulátorová elektrická vozidla nedostatečnou nabíjecí infrastrukturu, s vodíkem to není o nic lepší, spíše naopak. Otázkou je i jeho výroba. Dnes je to především z fosilních paliv a i zelený vodík z obnovitelných zdrojů má problém. Zde je totiž na místě ptát se, zda není lepší vyrobenou elektřinu použít ke ztrátovému nabití akumulátoru a pak ji použít v elektromotoru, než těch ztrát mít hned několik a elektřinu použít ke ztrátové výrobě vodíku, ztráty vzniknou i nutností jeho stlačení, a pak z něj opět ztrátově vyrobíme elektřinu v palivovém článku (která se navíc částečně může využít přes akumulátor jako u klasického elektromobilu kvůli nestálosti odebíraného výkonu). Zase ale nemusíme tahat tuny navíc v těžkých akumulátorech, což je zejména u nákladní dopravy problém. Takže co je vlastně lepší?