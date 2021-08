Vrací se na scénu 3Dfx? Můžeme si to leda přát

Na mladém účtu na Twitteru se objevily do této doby již tři tweety, přičemž tento účet byl založen teprve letos v červenci. Všechny tři tweety přitom byly zveřejněny v krátkých rozestupech a všechny nedočkavě lákají na to samé, a sice jisté oznámení naplánované na tento čtvrtek, které se bude týkat návratu firmy 3Dfx na scénu.

Nyní jde s největší pravděpodobností spíše jen o to, jestli je to celé jen vtípek, nebo navíc i snaha se na stále věhlasném jménu firmy 3Dfx nějakým způsobem přiživit.

Server TechSpot také upozorňuje na to, že v tweetech byl použit i obrázek z roku 2014, který vytvořil jistý vermaden, jak si můžeme sami ověrit na DeviantArtu . Ale jde především o to, že tento účet nebyl ověřen jako pravý samotným Twitterem.

Můžeme být ale zvědaví na to, co se na tomto účtu ukáže během tohoto čtvrtka a zda půjde jen o vyplazený jazyk, reklamu na nějaký vypečený produkt na prodloužení penisu či případně holé nic. Nedávno se ostatně objevil rovněž falešný účet firmy Interplay Entertainment, jehož autor zase využil nostalgie hráčů po starých hrách série Fallout. Tento účet byl už smazán a přesně tak by tedy mohl dopadnout i novopečený účet 3Dfx.

Společnost 3Dfx tu s námi není už celých dvacet let, když krátce poté, co se na trh dostala řada VooDoo s čipy VSA-100, byl ohlášen bankrot. Většina z karet VooDoo 4 a 5 se na trh nikdy nedostala a co po společnosti 3Dfx zbylo, to odkoupila NVIDIA. Mnozí inženýři pak našli své uplatnění právě v NVIDII a někteří zase přešli k ATI. Ostatně právě díky nim mohla ATI (později už pod AMD) přijít se svou verzí SLI, čili s technologií CrossFire.

Už vzhledem k tomuto vývoji událostí a prodeji veškerého hodnotného duševního vlastnictví firmě NVIDIA je návrat firmy 3Dfx na scénu v podstatě nemožný. Leda by to nebyly grafické karty, ale něco jiného třeba ve stylu Atari

