Vrcholem architektury RDNA 4 by měl být Radeon RX 8700 XT s 64MB Infinity Cache

To, že grafická architektura RDNA 4 nebude mít high-endové modely, už víme. Postupně se nám uvolňují další a další detaily o tom, jak by nová generace měla vypadat. Proslýchá se, že svým zaměřením na jednotlivé segmenty trhu by měla RDNA 4 do značné míry odpovídat architektuře RDNA 1, která byla tvořena modely Radeon RX 5300 až RX 5700 XT. Počítá se tedy s tím, že vrcholem řady bude Radeon RX 8700 XT (možná XTX) s čipem Navi 48. Ten by měl mít 56 CU, tedy 3584 shader procesorů, což je jen o trochu více než dnešní Radeon RX 7700 XT (ten má 54 CU a 3496 stream procesorů). Tento model by měl mít 16 GB pamětí GDDR6 s 20 Gbps na 256bitové sběrnici, propustností 640 GB/s a novou informací je, že ponese 64 MB Infinity Cache. Otázkou tak zůstává, nakolik se výkon posune nahoru efektivnější architekturou a vyššími takty.



Velmi podobné specifikace má mít i trochu slabší model se stejným čipem, kde ale bude jeho 16 GB paměti GDDR6 běžet na pomalejších 18 Gbps, což by mělo paměťovou propustnost srazit na 576 GB/s. Zda bude snížen počet CU, není jasné, nicméně kapacita Infinity Cache by měla zůstat na 64 MB. O další stupínek níž by měl být model s 12 GB GDDR6 paměti na 19 Gbps a 192bitové sběrnici, propustnost by měla klesnout na 456 GB/s a Infinity Cache nejspíš sníží svou kapacitu na 48 MB. Tady se dá asi předpokládat snížení počtu CU jednotek, to ale není potvrzeno.

Počítá se i s low-endovými modely s čipy Navi 44 XL, zde ale nemáme moc informací, alespoň ne těch nových. Tady bude patrně 8GB varianta se 128bitovou sběrnicí a 18Gbps čipy, což nás dostává na propustnost 288 GB/s. Vyloučit nelze ani 16GB variantu.