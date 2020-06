Všechny novinky z EA Play Live: gameplay ze Star Wars Squadrons a další

Kvůli koronavirové krizi musela být letos zrušena většina herních veletrhů a konferencí, kvůli čemuž museli vydavatelé změnit způsob představování svých novinek. Společnost Electronic Arts všechna oznámení přesunula do digitální události EA Play Live 2020, která se uskutečnila tento týden. Pojďme si bez zbytečného zdržování shrnout, co nového jsme se dozvěděli.

Apex Legends se letos na podzim dostane na konzole Nintendo Switch. A ve stejnou dobu se tento úspěšný titul dostane také do obchodu Steam pro PC. EA se rozhodlo nabídnout u Apex Legends cross-play, tedy multiplayer napříč platformami. Tuto funkci si společnost poprvé vyzkoušela teprve tento měsíc v poslední aktualizaci pro Battle royal hrase letos na podzim dostane na konzole Nintendo Switch. A ve stejnou dobu se tento úspěšný titul dostane také do obchodu Steam pro PC. EA se rozhodlo nabídnout u Apex Legends cross-play, tedy multiplayer napříč platformami. Tuto funkci si společnost poprvé vyzkoušela teprve tento měsíc v poslední aktualizaci pro Need For Speed Heat . Díky cross-play si budou moct společně zahrát uživatelé PlayStationu 4, Xboxu One, PC (Steam nebo Origin) a Nintendo Switch. Není ovšem jasné, zda bude funkce volitelná nebo povinná, jako tomu bylo v případě Call of Duty: Warzone

Star Wars: Squadrons přidává EA druhý trailer, tentokrát pětiminutový s herními záběry. V režimu pro jednoho hráče se bude rozvíjet příběh odehrávající se po Návratu Jediů, který bude hratelný za Galaktické impérium nebo Novou republiku. K dispozici bude také multiplayer „pět proti pěti“ a celkem osm vesmírných lodí s pěti desítkami komponenty pro vylepšení. Celou hru bude možné dokončit ve virtuální realitě. I sem vývojáři přinesou cross-play – nejen mezi platformami (PC, PS4 a Xbox One), ale rovněž mezi VR a běžnými obrazovkami. Star Wars: Squadrons vyjdou 2. října. Teprve pár dnů po oznámení vesmírného simulátorupřidává EA druhý trailer, tentokrát pětiminutový s herními záběry. V režimu pro jednoho hráče se bude rozvíjet příběh odehrávající se po Návratu Jediů, který bude hratelný za Galaktické impérium nebo Novou republiku. K dispozici bude také multiplayer „pět proti pěti“ a celkem osm vesmírných lodí s pěti desítkami komponenty pro vylepšení. Celou hru bude možné dokončit ve virtuální realitě. I sem vývojáři přinesou cross-play – nejen mezi platformami (PC, PS4 a Xbox One), ale rovněž mezi VR a běžnými obrazovkami. Star Wars: Squadrons vyjdou 2. října.

Fanoušci série Skate se po více než deseti letech dočkají nového dílu. Jeho vývoj je ovšem ve velmi rané fázi, proto EA nemohlo sdílet jedinou ukázku ze hry. Vzhledem k tomu, že byla přeskočena celá jedna generace konzolí, ovšem můžeme očekávat obrovský pokrok v grafice i fyzice proti Skate 3. Pokud je řeč o sportu, na EA Play Live jsme se dozvěděli podrobnosti o titulech FIFA 21 a Madden NFL 21, které vyjdou i pro novou generaci herních konzolí. V případě PS5 budou hry využívat možnosti haptické odezvy na ovladači DualSense. Vývojáři slíbili reálnější pohyb i chování sportovců, detailnější počasí nebo realističtější reakce fanoušků i hráčů. Pro PS4, Xbox One a PC vyjdou novinky 9. října.

Lost in Random bude nová hra od studia Zoink, které stojí za tituly Fe nebo Ghost Giant. Vypráví příběh dívky žijící v království, kde osud všech ovlivňuje hod kostkou. Z prvních záběru je jasné, že se tvůrci inspirovali atmosférou snímků Tima Burtona a samotné grafické zpracování připomíná spíše animovaný film natočený technikou stop-motion. Lost in Random vyjde v roce 2021. Příští rok můžeme očekávat také další kooperativní akční adventuru od Hazelight Studios, tvůrců hry A Way Out. Ponese název It Takes Two a přenese nás do prostředí rozvádějící se rodiny. Dcera Rose pomocí své představivosti nechá oživnout panenky s cílem zabránit rodičům v rozvodu.

EA také potvrdilo, že dříve oznámená střílečka Rocket Arena od studia Final Strike Games vyjde velmi brzy. Od 14. července bude dostupná pro PS4, Xbox One a PC s možností cross-playe. Společnost během EA Play Live slíbila sedm nových her pro Nintendo Switch, které vyjdou během následujících 12 měsíců. Toto číslo zahrnuje Apex Legends i dnes vydaný závodní titul Burnout Paradise Remastered. A zkrátka nepřijdou ani budoucí majitelé nové generace herních konzolí. EA potvrdilo, že jeho studia Criterion, BioWare, DICE nebo EA Motive chystají tituly pro PlayStation 5 a Xbox Series X.

Ceny souvisejících / podobných produktů: