Vstup firmy EA na Steam se vyplatil, ovládá žebříček nejprodávanějších her

Společnost EA se teprve nedávno rozhodla, že své hry už nebude nabízet exkluzivně jen na své platformě Origin. Začala je nabízet i na platformě Steam, a to sice zatím ne všechny, ale tak by to možná mohlo brzy dopadnout vzhledem k tomu, že mezi dvaceti nejprodávanějšími tituly na Steamu je aktuálně osm právě od EA. To se týká čísel za červenec.

Valve tím dokazuje, že jeho Steam je stále bezpečně největší herní platforma na PC a to jednoznačně pocítila i společnost Electronic Arts, která i díky tomu za první fiskální kvartál roku 2021 zaznamenala meziročně o 74 procent vyšší tržby.

Skutečně to tak vypadá, že v EA by byli jen sami proti sobě, kdyby se neodhodlali nabízet na Steamu svou veškerou nabídku distribuovaných her pro PC, ale uvidíme, jak se firma rozhodne. Ostatně ještě větší nárůst tržeb byl zaznamenán v případě konzolových her a nahoru šly také mobilní tituly a příjmy z nich, což Steamu samozřejmě na vrub přičíst nelze.

Konkrétně se pak jedná o hry Battlefield V, Command & Conquer Remastered Collection, Crysis 3, Dragon Age Inquisition, Need for Speed Heat, The Sims 4, STAR WARS Battlefront II a Titanfall 2, které se umístily v žebříčku dvaceti nejprodávanějších (pořadí neodpovídá prodejům, ale datu vydání). Jde tak o velký úspěch i vzhledem k tomu, že řada z nich nepřestavuje žádné novinky ve světě her.

Sea of Thieves



Crysis 3



Dragon Age Inquisition



Need for Speed Heat



Command & Conquer Remastered Collection



Satisfactory



Battlefield V



Journey



STAR WARS Battlefront II



Persona 4 Golden



Torchlight III



Griftlands



Desperados III



Hardspace: Shipbreaker



Beyond: Two Souls



Detroit: Become Human



Outer Wilds



The Sims 4



Titanfall 2



SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom - Rehydrated

