Vulkan nabízí ray tracing: pracuje na RT jádrech, ale nevyžaduje je

Díky Vulkan Ray Tracing se tak může vykreslování grafiky pomocí ray tracingu dále rozšiřovat, i když je zřejmé, že API od Khronosu i nadále zůstane spíše okrajovou záležitostí, a to zvláště v případě PC. Autoři jako obvykle sází na to, že jejich API je určeno pro více platforem a není ani závislé na konkrétním hardwaru, i když se dozvídáme, že je založeno právě na technologiích NVIDIA RTX. Ostatně díky tomu dokáže využít jádra RT, takže na GeForce RTX bude výsledná hra či obecně software fungovat lépe a rychleji, ale pracovat může i na jiném grafickém hardwaru. Nicméně to v podstatě platí i pro ray tracing implementovaný NVIDIÍ, který může běžet na GeForce GTX, ale z hlediska výkonu je to v podstatě nepoužitelné.

Khronos také hlásí, že zatím jde o předběžnou implementaci ray tracingu a očekává od vývojářů zpětnou vazbu prostřednictvím platforem GitHub či Slack a až poté budou specifikace dokončeny a nabídnuty ve finální verzi.

Daniel Koch z Khronos Group uvádí, že celková architektura Vulkan Ray Tracing bude lidem již seznámeným s existujícími API pro ray tracing velice povědomá, díky čemuž bude usnadněno i portování, ale jsou tu i nové funkce. Jde také o více rozšíření, z nichž některá jsou volitelná, jako třeba nový GLSL (OpenGL shading language), GLSL_EXT_ray_tracing či GLSL_EXT_ray_query.

Plnou podporu Khronosu už vyjádřila společnost AMD a rovněž NVIDIA, která má už od dnešního dne nabízet první betaverze příslušných ovladačů. Vedle toho svůj zájem vyjádřily i společnosti Electronic Arts, Epic Games, IMG a Intel.

