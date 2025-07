Výběr herního notebooku - jak nešlápnout vedle?

Redakce Světa hardware není autorem tohoto článku a nezodpovídá za jeho obsah.

Výběr nového notebooku je tak trochu alchymie. Místo oživení Golema jen toužíte naplnit svá očekávání tak, aby vám nový laptop pokryl všechny vaše potřeby, ať už jste hráč nebo tvůrce obsahu. Zároveň ale pravděpodobně nechcete přehnaně zatížit vaši peněženku a zkrátka hledáte ideální kombinaci komponent, výbavy, mobility a ceny. No vida - to se nám ta kritéria rojí a ještě jsme ani nezačali.

Nemusí jít přímo o honbu za svatým grálem ze světa notebooků. Zkrátka si stačí pohlídat správný výběr podle komponent a klíčových vlastností, které ke své činnosti preferujete. Náš průvodce vám zkusí nabídnout pomocnou ruku a společně si nastíníme, na jaká kritéria se zaměřit a jak vybrat správný herní i neherní notebook.





Hardware hraje prim, myslete na grafický čip

Začněme rovnou tím nejdůležitějším. Stěžejní pro vás jistojistě bude zejména výkon. Vhodný výběr je v případě notebooků oproti standardním počítačům ještě důležitější kvůli omezeným možnostem upgradů. Téměř výhradně totiž budete limitováni tím, co si pořídíte na začátku, takže toto mějte na paměti a zvažujte, na jak intenzivní činnosti budete svého nového parťáka denně využívat.

Rozšiřovat lze obvykle jednoduše pouze úložiště či operační paměť a není za tím žádná nelogičnost. I při využívání technologií typu NVIDIA Max-Q respektují dostupné konfigurace limity konstrukce a dalších aspektů, které se snaží vměstnat adekvátní výkon do šasi, které mu odpovídá z hlediska rozměrů, odvádění tepla a hlučnosti. I proto jsou větší zásahy do hlavních komponent nežádoucí.

Prahnete-li po hraní, prvním kritériem, po kterém budete pokukovat je grafický čip. Pokud vyloženě nehledáte nejvyváženější výkon v základní nejlevnější kategorii, bude vhodné se orientovat na aktuální generaci čipů. Rozmach AI akcelerace se zdá nezastavitelný a i v základní cenové hladině kolem 30 000 Kč najdete zajímavé laptopy, se kterými si můžete v případě osazení grafickými kartami NVIDIA GeForce RTX vyzkoušet třeba nejnovější funkce balíčku technologií NVIDIA Deep Learning Super Sampling (DLSS) ve verzi 4.

Pokud naskočíte do poslední generace, zpřístupněná vám bude i nová DLSS Multi Frame Generation, která násobí snímkové frekvence generováním až tří AI snímků mezi dva vyrenderované. Nebo nový AI model Transformer, který překonává dosavadní konvoluční neuronovou síť (CNN). Díky sledování vizuálních vzorců napříč více snímky a dalším inovacím přináší ostřejší a přesnější výstup i z ostatních složek DLSS od upscalingu rozlišení Super Resolution přes Deep Learning Anti-aliasing až po akcelerovanou rekonstrukci efektů Ray Tracingu zvanou Ray Reconstruction. To jsou zkrátka technologie, které NVIDIA šije hráčům na míru.

Porovnání výkonu notebookových procesorů

Z hlediska porovnání výkonu různých typů procesorů vám mohou napomoci výsledky syntetických benchmarků. Nepokryjí sice se 100% spolehlivostí vše, ale přeci jen jsou laptopové verze vždy obtížněji srovnatelné oproti desktopovým CPU. U laptopu vnímám osobně výběr procesoru trochu benevolentněji - přeci jen si primárně vybíráte spíše vhodný “balíček” celé konfigurace a tím nejdůležitějším nositelem herního výkonu je grafická karta. Určitě se ale také primárně zaměřte na co nejnovější generace a srovnávejte si výkon naměřený typicky třeba v benchmarku Cinebench nebo PassMark. Směřovat k aktuálním generacím neznamená jen potenciál dostat se o pár % výkonu dál, ale potěšit vás mohou i drobná zlepšení v oblasti spotřeby.

Nenechte se zároveň ošálit zmatkem v označení některých konkrétních procesorů. Typickým příkladem může být třeba stále hojně osazované CPU Intel Core 9 Ultra 185H, které se první číslovkou může na první pohled tvářit jako high-end, nicméně chybějící písmeno “X” v koncovce naznačuje, že jde spíše o mainstreamovější řešení, které v reálu navazuje spíše někam na dřívější Intel Core i5 14500HX. Proto benchmarkům věnujte pozornost a pročtěte si ideálně recenze laptopů s tím konkrétním procesorem, ať víte, co od konfigurace očekávat.

Pro ukázku si zde můžeme zvolit třeba Lenovo LOQ 15IRX10, který hezky kombinuje NVIDIA GeForce RTX 5060 se starším, ale stále obstojně výkonným procesorem Intel Core i5 13450HX a 24 GB operační paměti společně s SSD úložištěm s kapacitou 1 TB. To je docela solidní kombinace - pod 16 GB už v principu nemá smysl chodit a pro úložiště se zmíněnou kapacitou si troufnu tvrdit to stejné. Nezapomeňte si u notebooků ověřit, zda mají další volný slot pro případné rozšíření (ať už RAM nebo SSD). I základní série LOQ od Lenova nabízí navíc v tomto konkrétním případě slušný FullHD IPS displej se svítivostí 300 nitů. Spolehnout se musíte na základní plastové PC-ABS šasi, které ale designově rozhodně neurazí. A cena není vůbec špatná - v době psaní článku činí 29 986 Kč a možná i míň, pokud stihnete využít slevových dnů prodejce.

(Ne)jen obnovovací frekvence displeje

Další dimenzí je bezesporu výbava nad rámec komponent dodávajících hrubý výpočetní výkon. Je otázkou, do jaké míry se vyplatí připlácet při kompaktních rozměrech třeba za vysoké rozlišení displeje (který koneckonců často můžete např. při hraní alternovat samostatným monitorem).

Naopak zajímavým benefitem pak ale mohou být vyšší obnovovací frekvence pro plynulejší zobrazení vysokých snímkových frekvencí grafickou kartou. Už z principu je proto ale vhodné dávat do kontextu grafický výkon ke snímkové frekvenci. Dost možná bude vhodnější si připlatit za model s lepším grafickým čipem a 144Hz displejem oproti variantě s horší grafickou kartou, ale 240Hz displejem. I na takové totiž občas narazíte. A tato úvaha zůstává relevantní i přes zmíněný rozmach AI technologií, které násobně zvyšují počty snímků vykreslených grafickým čipem. Za všech okolností ale platí, že displej může zobrazit pouze tolik snímků za vteřinu, jakou má frekvenci.

OLED displej v modelech za 27 i 50 tisíc

OLED displej v modelech za 27 i 50 tisíc

Smysl má v zápětí u displeje rozhodně hodnotit i použitou technologii. Stále častěji se setkáváme s propadáním zajímavých OLED panelů do příznivějších cenových kategorií.

Stále častěji se setkáváme s propadáním zajímavých OLED panelů do příznivějších cenových kategorií. Nové modely s aktuální generací grafických čipů NVIDIA Blackwell, které nabízejí zajímavou směs nádherného OLED displeje a atraktivního hardwaru tepajícího výkonem, začínají s cenovkou pod úrovní 50 000 Kč.

Zalíbil se nám třeba Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 Eclipse Black za 49 989 Kč. Na první pohled manažerská stylovka, která v sobě ukrýváNVIDIA GeForce RTX 5070 ve 115 W provedení. CPU se zhostil Intel - najdete zde velmi solidní Intel Core Ultra 7 255HX, který bude grafické kartě dobře sekundovat.

V případě omezenějšího rozpočtu můžete ale klidně sáhnout i po stejném modelu, který nabízí odlehčenější kombinaci grafické karty NVIDIA GeForce RTX 5060 a totožného procesoru, prostoru SSD úložiště i 32GB operační paměti DDR5. Nádherný 16" OLED displej s rozlišením 2.560 x 1.600 px a obnovovací frekvencí 165 Hz samozřejmě zůstává. Cenovka tohoto modelu se stlačila těsně pod úroveň 45 000 Kč

Konstrukci a šasi nepřehlížejme

Jak přikládat důležitost konstrukční charakteristice notebooku? No - je to snadná úvaha. V jádru záleží na četnosti přenášení notebooku a pravidelnosti přesouvání se s ním hlavně na delších trasách. Hned v závěsu je to ale věc vlastního vkusu. Najít balanc s přidáním další dimenze konstrukční kvality vedle základní kombinace hardwaru a doplňkových zajímavých funkcí a atraktivity je někdy trochu oříšek. I za design a materiály se platí a někdy ne málo.

Když teď vynechám samotné rozměry a váhu, které jsou ryze individuální preferencí, přeskočím k úvaze, že zároveň budete pravděpodobně volit mezi modely s extravagantnějším vzhledem a spíše nenápadnějšími sériemi s manažerským lookem, který na první pohled nebude křičet do okolí “sloužím ke hraní her”.

Pojďme se mrknout do druhé kategorie. I v řadě Legion 5 se našel levnější zástupce, který právě zhmotňuje kompromis mezi touto směsicí parametrů výkonu i designu. Vaší pozornosti by neměl ujít Lenovo Legion 5 15IRX10 Eclipse s příjemnou cenovkou 31 989 Kč. I u něj došlo na využití staršího procesoru Intel Core i7 13650HX, ale grafická karta NVIDIA GeForce RTX 5060 zůstává plnohodnotná a užijete si s ní spoustu zábavy i efektivního pracovního nasazení.

Chlazení, konektivita a drobnosti navíc

Na konstrukci navažme ještě zásadní související dimenzí, na kterou se rozhodně nevyplatí zapomínat. Klíčovou vlastností výkonných notebooků je stále systém chlazení. Posun v této oblasti je za poslední roky veliký - zvláště díky existenci souboru technologií typu NVIDIA Max-Q, které se s příchodem současné generace grafických čipů Blackwell dále vyvíjejí. Konstrukčně i funkčně pomáhají z notebooku efektivně vyždímat co nejlepší výkon při ukočírovatelném hospodaření s generovaným teplem a vysoké efektivitě. NVIDIA GeForce RTX 50 series tak nabízí třeba inovované nízkolatenční režimy a využití power gatingu, clock gatingu a rail gatingu (přepínání mezi aktivním a hlubokým stavem). Max-Q ale udává spoustu dalších funkcí a technologií.

Pro ukázku jsme tentokrát zvolili notebook, který rozhodně nepřehlédnete. Ne snad ani kvůli křiklavým prvkům (naopak jde o velmi čistý a jednoduchý design), ale spíše díky jeho bílé barvě. Lenovo Legion 7 16IAX10 Glacier White je celokovovým krasavcem s cenovkou 59 989 Kč, který nabízí našlapanou porci výkonu, NVIDIA GeForce RTX 5070, výborný OLED displej s vysokým rozlišením i obnovovací frekvencí 240 Hz, komfortní operační paměť 32 GB a velkorysé SSD úložiště s kapacitou 2 TB.

Zároveň u něj ale oceníte už zmíněný netradiční design, WiFi 7 nebo propracovaný systém chlazení Lenovo Legion ColdFront. Skvělou třešničkou na pomyslném dortu je potom tříletá prémiová záruka Premium Care On-Site - tedy s návštěvou technika u vás přímo v místě, kde notebook používáte.

Konektivita ve formě standardních fyzických konektorů i bezdrátových standardů se již v těchto kategoriích relativně unifikuje. Přesto vám ale přidanou hodnotu může přinést třeba přítomnost USB-C s podporou power delivery napájení (pro provozování v dokovací stanici), stále používaný fyzický port RJ45 pro připojení k internetu nebo fyzická přítomnost standardních portů pro připojení monitoru. V případě notebooků Lenovo Legion je dnes již typicky najdete převážně na boční straně kvůli přítomnosti masivního chlazení vzadu za displejem.

Vyberte si notebook podle svých potřeb

Je těch kritérií hodně? Vlastně ano, ale podle popsané hierarchie se jimi stačí prokousávat postupně a prioritizovat. V prvé řadě se každopádně odpíchněte od rozpočtu. Dnes je již trh nejen herních, ale i obecně výkonných notebooků, rozprostřený do široké škály, která začíná u výběhových modelů někde nad 15 000 Kč a nezastavuje se ani nad 100 000 Kč.

Vybrat si z nepřeberné škály tak může opravdu téměř kdokoliv. Jděte v prvé řadě po hrubém výkonu a následně po vlastnostech, které budou klíčové pro váš konkrétní scénář používání. Přejeme šťastnou ruku.