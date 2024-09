Vychází Google Android 15, vylepší bezpečnost i rozpoznávání hudby

Společnost Google přidala novou verzi operačního systému Android 15 do Android Open Source Project (AOSP), na základě čehož mohou ostatní společnosti jako Samsung, Honor, iQOO, Lenovo, Motorola, Nothing, OnePlus, Oppo, realme, Sharp, Sony, Tecno, vivo nebo Xiaomi připravit své vlastní verze operačních systémů postavených na tomto základě. Zatímco však Apple při vydání nové verze systému iOS umožňuje okamžitou instalaci na všechna kompatibilní zařízení (a většina jich tak má novou verzi v rámci několika týdnů), v případě Androidu 15 si budou majitelé Pixelů muset počkat několik týdnů na vydání finální verze a majitelé telefonů ostatních značek spíše několik měsíců, než pro ně bude nová verze připravena. Prozatím je totiž k dispozici právě ona verze pro vývojáře.

Seznam změn je hodně dlouhý, my si tu vypíchneme jen některé. Optimalizováno bylo např. zobrazení PDF souborů, to by mělo být nyní rychlejší, přitom však brát méně prostředků. Znatelně také bylo rozšířeno API pro OpenJDK a SQLite. Google také vylepšil zobrazování HDR a SDR obsahu současně na jedné obrazovce tak, aby SDR obsah nevypadal příliš vybledle. AAC audio s metadaty o hlasitosti může upravovat hlasitost přehrávání na základě hlučnosti okolí. Dále je možné uložit si oblíbené rozložení aplikací ve split-view a vytvořit pro toto jednoduchou zkratku. Na úrovni OS je dostupná funkce archivování, byla také přidána menší vylepšení pro menší energetickou náročnost a vyšší výdrž na baterii.

Uživatelé si nyní mohou vytvořit v telefonu speciální soukromé místo, kde mohou mít "citlivé" aplikace, které nebudou viditelné pro druhé a které budou přístupné jen po další autentizaci uživatele. Dále tu máme nový způsob vyplňování uložených přihlašovacích údajů pomocí jednoho dotyku. Systém také má upozorňovat uživatele, že aplikace nahrává obrazovku. V USA bude rozšířen systém detekce zemětřesení. Dále tu máme mít užitečnou funkci podobnou Shazamu z iOS, kde si uživatel může snadno nechat rozpoznat písničku, která hraje. Asistent Gemini AI nyní zvládá popisování obsahu obrázků.