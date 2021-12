Výkon bitcoinové sítě už je opět na úrovni před čínským exodem

Těžbu Bitcoinu a kryptoměn obecně poznamenala jednak výrazná korekce, která proběhla právě letos v květnu a poslala hodnotu kryptoměn dolů na několik měsíců. Z toho se už sice Bitcoin a Ethereum vzpamatovaly, přičemž těžaři Etherea už také dokázali dalece překonat květnový výkon celé sítě, který dosáhl téměř 600 TH/s.

V porovnání s Bitcoinem ale v květnu odstartoval v případě Etherea jen mírný propad a už ke konci srpna hashrate poprvé překonal hranici 600 TH/s a nyní už je vysoko nad 800 TH/s. To jen dokazuje, jak se do sítě pravidelně zapojují nové a nové grafické karty.

Jednoduchým výpočtem také dojdeme k tomu, že pokud za poslední kvartál přibyl výkon cca 200 TH/s, představuje to dva miliony karet s výkonem 100 MH/s, čili dejme tomu něco přes dva miliony RTX 3080 v původní verzi nebo cca šest milionů RTX 2060 či RTX 3060 LHR.

Těžba Bitcoinu z Číny přitom v podstatě zmizela a tato země aktuálně nemá žádný významný podíl, na čemž se ale také může podílet maskování pomocí VPN. Ostatně právě v Irsku by se ve skutečnosti nic těžit nemělo a jde spíše o tamní VPN služby a podobné by to mohlo být v Německu. Víme však, že těžba se měla přesunout především do USA, Kanady, Ruska či Kazachstánu.