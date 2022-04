Výkon karet Intel Arc škrtí Dynamic Tuning Technology, bez ní je dvojnásobný

Intel sám zatím k prvním nezávislým benchmarkům karet Arc Alchemist A350M a A380M nemá co dodat a i přes veškeré sliby si je mohou v příslušných modelech notebooků koupit zatím jen Jihokorejci a Intel ani nerozeslal žádné vzorky pro recenze. Nemáme tak zatím k dispozici ani velký výběr testů, takže se musíme spokojit právě třeba s prací jihokorejského youtubera BullsLab, který se nyní vrátil ke grafice A350M , pro niž vyšly nové ovladače. Objevila se však zcela zásadní věc, a sice fakt, že výkon této grafiky zcela zásadním způsobem škrtí jistá technologie Intel Dynamic Tuning, která asi zrovna nefunguje tak, jak by měla.

Dle svého názvu by měla ve výchozím stavu zapnutá Intel Dynamic Tuning Technology vyladit výkon karty Arc, ovšem ve skutečnosti toto ladění probíhá prostě tak, že je výkon značně redukován, a to zhruba na polovinu.

Ovladače tak možná činí ve snaze šetřit energií, jak ukazují rozdíly ve spotřebě, ale zároveň tím nevyužívají potenciál hardwaru naplno a úspora je rozhodně menší než pokles výkonu. Graf s FrameTime také ukazuje, že se zapnutou Dynamic Tuning Technology (DTT) nám čas vykreslování snímků velice kolísá, což potvrzuje i informace o minimálních FPS, které dosahují i pouhých 6 FPS, zatímco bez DTT je to řádově více.

Intel tak zřejmě ví, co dělá, když se rozhodl nerozeslat renomovaným hardwarovým magazínům žádné notebooky s Arc pro recenze. Můžeme tak očekávat, že později bude DTT dělat, co má, ovšem aktuálně výkonu karet Arc viditelně jen škodí, a to velice výrazně.



Pro Intel a zákazníky je to ale dobrá zpráva, neboť se ukazuje, že Arc na tom zřejmě nebudou se svým výkonem tak bídně, jak to ještě dosud vypadalo. Mluví se ostatně i o tom, že v některých hrách se objevují grafické artefakty, čili grafika prostě není zcela v pořádku a jak ukazuje i nový test, jsou tu problémy s výraznými poklesy snímkovací frekvence. Intel tak bude muset na ovladačích ještě zapracovat, ale s tím jsme mohli počítat, respektive nemůžeme hned očekávat stejnou kvalitu jako v případě mnohem déle vyvíjených ovladačů firem AMD a NVIDIA.