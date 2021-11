Vyřazené baterie z Nissanů Leaf dále slouží jako výdělečné úložiště pro soláry

Mnozí se ptají, co s vyřazenými akumulátory z elektromobilů. Faktem je, že většina automobilek má programy zpětného výkupu, případně existují další projekty, které jsou doslova hladové po vyřazených akumulátorech. Nestávají se tak nechtěným odpadem, se kterým si nikdo neví rady. Např. společnost B2U Storage Solutions v Lancasteru v Kalifornii postavila několik kontejnerů, do kterých dala a zapojila vysloužilé akumulátory z elektromobilů Nissan Leaf, a to dokonce v originálním obalu (jejich stav nicméně pečlivě monitoruje). Akumulátory v Leafech jsou známy tím, že kvůli nepříliš pokročilému managementu (zejména teplotnímu) "odcházejí" na poměry elektromobilů docela rychle.



Stále ale mají dostatek kapacity na to, aby mohly být dále využívány ke skladování elektrické energie tam, kde není důležitý poměr hmotnosti a objemu vzhledem k množství uložené energie. Firma tak má Mohavské poušti solární elektrárnu s instalovaným výkonem 1 MW a v kontejnerech akumulátory ze zhruba 250 vozů. Ty dokážou stále uložit okolo 4 MWh energie a poskytnout až 2,75 MW. Navíc se pracuje na dalším rozšíření komplexu.





Podle zástupců společnosti se nabíjí baterie především ráno a před den, kdy je výkupní cena energie velmi nízká a může se pohybovat okolo 25 USD za MWh. Naopak večer, kdy je špička a ceny letí nahoru, je nabitá energie prodávána a její cena se může vyšplhat na 200 USD za MWh. Připomeňme, že akumulátory z Leafů jsou používány v mnoha dalších nasazeních. Sám Nissan je používá v robotech ve své továrně , případně články z nich používá v některých zemích (např. Velké Británii) pro úložiště ve svých solárních systémech

